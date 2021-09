Mποντιρόγκα: Οι κορυφαίες στιγμές στη Euroleague (vid)

Η Εuroleague έφτιαξε ένα video με κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών που έχει παίξει ποτέ στην Euroleague και έχει κατακτήσει τη διοργάνωση τόσο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού όσο και με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό video με τον Σέρβο παικταρά, Nτέγιαν Μποντιρόγκα και παρουσίασαν μερικές αξέχαστες στιγμές του. Δυό σερί σεζόν, το 2002 και το 2003 ήταν ο MVP του Final 4.

Δείτε και την συνέντευξη του στο Gazzetta.

Δείτε το video

Take a look at career-highs from Dejan Bodiroga, the 3-time EuroLeague champ 🏆 pic.twitter.com/fUBNkgIp1y