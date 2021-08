Μπάγερν: Ανακοίνωσε τον Ρούμπιτ (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου δυνάμωσε ακόμα περισσότερο στην front line καθώς ανακοίνωσε και την απόκτηση του Όγκουστιν Ρούμπιτ.

Δύο πρώην «αιώνιοι» αντίπαλοι θα στελεχώσουν τη θέση «τέσσερα» για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Μετά τον Ντεσόν Τόμας ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, οι Βαυαροί έκαναν δικό τους και τον Όγκουστιν Ρούμπιτ ο οποίος έχει φορέσει με τη σειρά του τη φανέλα του Ολυμπιακού.

O Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 87 ματς της EuroLeague και έχει κατά μέσο όρο 8,2 πόντους και 4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 55% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 81% στις βολές.

𝑺𝑬𝑹𝑽𝑼𝑺 𝑨𝑼𝑮𝑼𝑺𝑻𝑰𝑵𝑬 👋



