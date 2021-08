Παναθηναϊκός: Τα εντυπωσιακά πορτραίτα του Τζέρεμι Έβανς (pics & vid)

Πέρα από το μπάσκετ, ο Τζέρεμι Έβανς έχει ακόμη ένα μεγάλο πάθος: την ενασχόληση του με τη τέχνη. Στον ελεύθερο του χρόνο, ο νέος ψηλός του Παναθηναϊκού σχεδιάζει πορτραίτα! Μάλιστα, το ταλέντο του δεν κρύβεται, όπως ξεκάθαρα δείχνουν τα αποτελέσματα.

Σε παλαιότερη συνέντευξη του στην ιστοσελίδα της EuroLeague, ο έμπειρος φόργουορντ είχε αναφέρει ότι ασχολείται από πέντε ετών με την ζωγραφική και όσο περνούσε ο καιρός αντιλαμβανόταν πως ήταν αρκετά καλός σε αυτό. Αργότερα, κατά τα σχολικά του χρόνια, κατάλαβε πως έχει ταλέντο και η ζωγραφική μπήκε για τα καλά στην ζωή του.

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, τον Φεβρουάριο του 2013 είχε χρειαστεί να κάνει άλμα πάνω από έναν... πίνακα του, προκειμένου να καρφώσει στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game, τον οποίο κέρδισε εν τέλει. Το κάρφωμα πέτυχε, ήταν εντυπωσιακό και, αν μη τι άλλο, ξεχωριστό κι εν συνεχεία ο 26χρονος τότε Έβανς «υπέγραψε» το σχέδιο του.

Ο πρώην παίκτης των Αρμάνι Μιλάνο, Χίμκι και Νταρουσάφακα, μεταξύ άλλων, έχει δημιουργήσει ουκ ολίγα πορτραίτα όλα αυτά τα χρόνια, από τον Μάικλ Τζόρνταν...

Something as simple as a painting,NEVER GIVE UP!!! pic.twitter.com/0UMvLstj7l