EuroLeague: «Μένει στο Μιλάνο ο Ντατόμε»

Ο Τζίτζι Ντατόμε θα παραμείνει κάτοικος Μιλάνο. Σύμφωνα με την Gazzetta Dello Sport, ο Ιταλός forward δεν πρόκειται να αναζητήσει την τύχη του σε άλλη ομάδα.

Μία φημολογούμενη ρήξη στις σχέσεις του Τζίτζι Ντατόμε με τον προπονητή του, Έτορε Μεσίνα, ίσως να αποτελούσε την αιτία ενός πρόωρου διαζυγίου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την Gazzetta Dello Sport, ο Ντατόμε δεν το κουνάει.. ρούπι από τη νέα ομάδα του Ντίνου Μήτογλου.

Μάλιστα, το δημοσίευμα επικαλείται πηγές μέσα από την ομάδα, οι οποίες αναφέρουν ότι ο Ντατόμε θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν. Ο Ιταλός έχει συμβόλαιο δύο ακόμα ετών.

Στη EuroLeague μέτρησε 9 πόντους και 3.6 πόντους ανά παιχνίδι (34 συμμ.).

Gigi Datome will not move from Milano, his departure firmly denied by Olimpia https://t.co/CmVOCpXsSL