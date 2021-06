Αρμάνι Μιλάνο: Ενίσχυση με Ντέβον Χολ (pic & vid)

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Ντέβον Χολ (26χρ., 1.96μ.) για τα επόμενα δύο χρόνια.

Την ώρα που στο Μιλάνο «δουλεύουν» την υπόθεση του Ντίνου Μήτογλου, παρά την αυξημένη πρόταση του Παναθηναϊκού, η Αρμάνι συνεχίζει να κάνει παράλληλα τις κινήσεις ενίσχυσης ενόψει της νέας σεζόν.

Οι δευτεραθλητές Ιταλίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντέβον Χολ, ο οποίος αγωνίζονταν στην Γερμανία με τη φανέλα της Μπάμπεργκ. Η συμφωνία κάνει λόγο για συμβόλαιο δύο χρόνων, με τον ίδιο τον παίκτη να λέει χαρακτηριστικά: «Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος ενός ιστορικού κλαμπ όπως είναι η Αρμάνι Μιλάνο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συναγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και παράλληλα να γίνω και καλύτερος παίκτης με την καθοδήγηση του προπονητικού τιμ».

Ο Χολ είχε 12,4 πόντους κατά μέσο όρο στο BCL ενώ στο πρωτάθλημα Γερμανίας μέτρησε αντίστοιχα 14,1 πόντους.

