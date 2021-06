Ζίπσερ: Χειρουργείο εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας

O Πολ Ζίπσερ αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, αφού έκανε επέμβαση εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Η ομάδα της Γερμανίας την προηγούμενη Τετάρτη είχε ενημερώσει τον κόσμο πως ο Πολ Ζίπσερ αντιμετωπίζει νευρολογικά προβλήματα.

Για αυτό τον λόγο ο έμπειρος φόργουορντ έκανε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας, με τους Βαυαρούς να μην έχουν δώσει παραπάνω λεπτομέρειες για την κατάσταση του.

Όλα αυτά λίγες ώρες μετά το σοκ με τον Κρίστιαν Έρικσεν στο ματς της Δανίας με τη Φινλανδία, ο οποίος κατέρρευσε στο χορτάρι, δίχως τις αισθήσεις του, με τεχνητή αναπνοή κι απινιδωτή να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά την έγκυρη επέμβαση του αρχηγού της Δανίας και ήρωα της βραδιάς, Σίμον Κιάερ αρχικά και των γιατρών στη συνέχεια.

Paul Zipser underwent emergency surgery for a brain hemorrhage in the past days, which followed the initial neurological issues FC Bayern had released a statement about last Wednesday. German forward reached EL playoffs with his team (lost 3-2 to Milan) & won German Cup in May