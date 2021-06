Έρικσεν: Ο Κιάερ ήταν ο ήρωας της βραδιάς στην Κοπεγχάγη!

Ο Σίμον Κιάερ ήταν εκείνος που βεβαιώθηκε πως δεν γύρισε η γλώσσα του Κρίστιαν Έρικσεν όταν είχε χάσει τις αισθήσεις του, έβαλε τους Δανούς να στηθούν γύρω από τον συμπαίκτη του για να τον προστατεύσουν και έσπευσε να σταθεί στο πλευρό της συντρόφου του! Ο ήρωας της βραδιάς στην Κοπεγχάχη!

Ο Σίμον Κιάερ στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Κρίστιαν Έρικσεν, όταν ο συμπαίκτης του σωριάστηκε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία, σοκάροντας τον πλανήτη! Τα τελευταία νέα σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας του Έρικσεν είναι ενθαρρυντικά ενώ άπαντες υποκλίνονται στον Κιάερ.

Ο άσος της Μίλαν ήταν εκείνος που βεβαιώθηκε πως δεν γύρισε η γλώσσα του Έρικσεν όταν ο συμπαίκτης του στην εθνική Δανίας ήταν αναίσθητος, έπεσε πάνω του και έβαλε το χέρι του στο κορμί του για να του δώσει δύναμη, μάζεψε τους συμπαίκτες του να σταθούν γύρω από τον Έρικσεν στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του ώστε να δημιουργήσουν ανθρώπινη ασπίδα γύρω του και έσπευσε να συμπαρασταθεί στη σύντροφο του μαζί με τον Σμάιχελ!

Όλος ο σεβασμός στον Κιάερ...

Massive respect to Simon Kjær, he made sure that Eriksen didn't swallow his tongue when he was unconscious, made sure he was in the right position, got the squad to surround Eriksen so the media didn't continue filming him and made sure Eriksen's wife was comforted.



Hero. 🙏🏻🇩🇰❤ pic.twitter.com/QzsyLsnpdC