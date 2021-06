Euro 2020 – Ερικσεν: Η φωτογραφία που συγκλόνισε τον πλανήτη (pic)

Η συγκλονιστική φωτογραφία που δείχνει τον Κρίστιαν Ερικσεν να αποχωρεί, έχοντας τις αισθήσεις του, ανοικτά τα μάτια και να κρατάει το κεφάλι του, μας κάνει όλους να νιώθουμε ελπίδα.

Ο Κρίστιαν Ερικσεν κατέρρευσε στην αναμέτρηση της Δανίας με τη Φινλανδία και αφού οι γιατροί του γηπέδου έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, η UEFA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην εντατική και μάλιστα σε σταθερή κατάσταση. Κυκλοφορεί όμως μία φωτογραφία που τουλάχιστον δίνει μία ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση ελπίδας και πραγματικά είναι συγκλονιστική.



Σε αυτή τη φώτο, ο Δανός μεσοεπιθετικός φαίνεται κατά τη στιγμή που αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο, όχι μόνο να έχει τις αισθήσεις του, αλλά και να έχει ανοικτά τα μάτια του και να κρατάει το κεφάλι του. Αυτή η επικόνιση σε συνδυασμό με τις διαδοχικές καλές ειδήσεις από το νοσοκομείο, κάνει όλον τον κόσμο λίγο ακόμα πιο αισιόδοξο για την εξέλιξη της υγείας του. Μακάρι όλα να πάνε κατ' ευχήν...

Getty Images official picture. Christian Eriksen seems conscious. All prayers and thoughts with Chris and his family pic.twitter.com/93PUM59ruZ