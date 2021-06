Euro 2020: Σοκ, κατέρρευσε ο Έρικσεν (pic & vid)

Συγκλονισμένοι παίκτες, φίλαθλοι και τεχνικά τιμ είδαν τον Κρίστιαν Έρικσεν να «καταρρέει» στο χορτάρι, δίχως τις αισθήσεις του. Τεχνητή αναπνοή κι απινιδωτής για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Απίστευτη στιγμή, απίστευτη εικόνα. Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο χορτάρι σε ανύποπτη φάση και φάνηκε ότι έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Δίχως να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή μαρκάρισμα, ο παίκτης της Ίντερ έπεσε στο έδαφος μετά από μία πάσα συμπαίκτη του, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του.



Τεχνητή αναπνοή και χρήση απινιδωτή για να τον επαναφέρουν





Αμέσως έσπευσαν τα ιατρικά επιτελεία Δανίας και Φινλανδίας, για να τον συνεφέρουν, με τεχνητή αναπνοή και στη συνέχεια χρήση απινιδωτή.



Διαιτητές και τα μέλη της Φινλανδίας αποχώρησαν λίγα λεπτά αργότερα προς τα αποδυτήρια. Αμέσως, ακολούθησε το ιατρικό τιμ με τον Έρικσεν στο φορείο και σεντόνια να τον καλύπτουν στα πλάγια, ενώ φάνηκε από τις εικόνες ότι του έχει γίνει τραχειοτομή.



Διακοπή του ματς με ανακοίνωση της UEFA

Μετά την αποχώρηση όλων από τον αγωνιστικό χώρο, η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. June 12, 2021

Την ίδια ώρα άπαντες έπιαναν τα κεφάλια τους, προσεύχονταν δακρυσμένοι, με κομμένη την ανάσα για τον Δανό χαφ, με τα πλάνα που εστίαζαν πάνω του καθώς βρισκόταν στο έδαφος να προκαλούν ανατριχίλα.



Συγκινητικοί Κίερ-Σμάιχελ στο πλευρό της συζύγου του Έρικσεν

Κάσπερ Σμάιχελ και Σίμον Κιάερ έσπευσαν στο πλευρό της συζύγου του Κρίστιαν Έρικσεν, Σαμπρίνα, η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη.

Eriksen's wife came on to the pitch and was consoled by Kasper Schmeichel, who himself was in tears. pic.twitter.com/l2ynR32mkA — Lilian Chan (@bestgug) June 12, 2021



Ξύπνησε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Τα χαρμόσυνα νέα έφτασαν μετά από περίπου ένα μισάωρο, με την UEFA να ανακοινώνει ότι ο Έρικσεν βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και τη δανική ομοσπονδία σε δεύτερο χρόνο να αναφέρει ότι έχει ξυπνήσει και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Christian Eriksen does not look in a good way after collapsing on the pitch #DEN #Finland pic.twitter.com/C26iaYACs6 — Ryan Williams (@razza6999) June 12, 2021