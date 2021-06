Εuroleague: Με άρωμα... Ελλάδας τα κορυφαία μπλοκ του Final 4! (vid)

Παίκτες που έχουν περάσει από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό βρίσκονται στο TOP 5 των μπλοκ του Final 4.

Η Eφές κατάφερε να φτάσει στην πρώτη της κατάκτηση Euroleague στο Final 4 της Κολωνίας. Οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα TOP 5 με τα κορυφαία μπλοκ και σε αυτό υπάρχουν παλιοί γνώριμοι της Ελλάδας.

Σίνγκλετον που έπαιξε στον Παναθηναϊκό και πλέον αγωνίζεται στην Εφές, αλλά και οι Χάινς με τον Πάντερ που πέρασαν από τον Ολυμπιακό, ενώ πλέον βρίσκονται στην Αρμάνι.

Στην κορυφή συναντάμε τον αγέραστο Πάου Γκασόλ που έκοψε εντυπωσιακά τον Σανλί.

Απολαύστε τις 5 καλύτερες τάπες του Final

Check out the Top 5 Blocks from #F4GLORY 👋⛔



'Top Plays' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/Lkcj8kZgFj