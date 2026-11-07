Ο Σακίλ ΜακΚίσικ γέμισε τη στατιστική του στη νίκη της Τουρκ Τέλεκομ κόντρα στη Μανίσα, για την 7η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο τούρκικο πρωτάθλημα η Τουρκ Τέλεκομ που επικράτησε της Μανίσα με 94-82, έχοντας σε εξαιρετικό απόγευμα τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, πάτησε στο παρκέ για 19:19 λεπτά, έχοντας 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Φοβερό ματς για την Τουρκ Τέλεκομ έκανε και ο Μπάκο, που πέτυχε 16 πόντους, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ!