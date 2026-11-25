Ο Παναθλητικός πάλεψε απέναντι στην πρωτοπόρο και αήττητη Γιάιρις, μείωσε στο -6 από το -24, αλλά δεν ολοκλήρωσε την ολική επαναφορά και ηττήθηκε στο Επταπύργιο με 76-60, έχοντας έναν ακόμη αγώνα την Πέμπτη (3/12, 21:00) εκτός έδρας με αντίπαλο την Μπροντ Να Σάβι.
Ο Παναθλητικός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και με την Πράπα προηγήθηκε με 6-2 στο πρώτο τρίλεπτο, αντέχοντας στην πρώτη ισπανική αντεπίθεση με σερί τριπόντων χάρη στις Μιστίνοβα και Μαρτίσκοβα, όμως σύντομα η ποικιλία επιλογών της Γιάιρις, έδωσε διψήφιο προβάδισμα (18-29). Με την τριάδα των Αγιούσο, Χιλ και Αλαρκόν να κάνει τη διαφορά, ενώ η ελληνική ομάδα δυσκολευόταν να βρει το δρόμο προς το καλάθι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 27-50.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιχείρησε τη δική της αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο, με τις Μαρτίσκοβα και Μαρτίνεζ να παίρνουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες, έχοντας και βοήθειες της Βασιλείου για να μειωθεί η διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (48-56 στο 28′), όμως με ψυχραιμία στη γραμμή των βολών η Γιάιριςέμεινε μπροστά (48-62). Η Μαρτίσκοβα ήταν εξαιρετική και ο Παναθλητικός μείωσε στο -6 (56-62 στο 32′), όμως εκεί δεν άντεξε άλλο και η ποιότητα της αήττητης ισπανικής ομάδας, της πρόσφερε τη δυνατότητα να «απορροφήσει» την αντεπίθεση, παίρνοντας την νίκη με 60-76.
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Διιατητές: Τσέτκοβιτς-Μιντσέβα-Φερέφσκι
Δεκάλεπτα: 18-29, 27-50, 48-62, 60-76
Παναθλητικός (Βελτσίστας): Σύρρα, Πράπα 2, Μακρή 2, Σκούμα, Μαρτίνεζ 15 (1), Παντώτη, Βασιλείου 12, Μιστίνοβα 12 (2), Μαρτίσκοβα 17 (2)
Γιάιρις (Φοντ): Αλαρκόν 11 (3), Πριέτο 9 (1), Αγιούσο 12 (3), Λόπεζ, Χομπς 18 (3), Χιλ 13 (1), Αλσίνα 4 (1), Χιλ 5, Μάσεϊ 4
|Panathlitikos Sykeon
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|3PT FG
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|Players
|POS
|1
|Eleni Syrra
|SG
|12:30
|0
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|0%
|0/1
|0%
|0/3
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|-
|-
|-
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|1
|-
|1
|-
|15
|-3
|2
|Ismini Prapa *
|SG
|24:33
|2
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|1
|2
|1
|-
|-19
|3
|7
|Aikaterina Makri
|C
|12:06
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|2
|-
|-
|-
|-15
|3
|8
|Nefeli Skouma
|SF
|04:37
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-12
|0
|12
|Esmery Martinez *
|PF
|37:41
|15
|5/14
|35.71%
|4/9
|44.44%
|1/5
|20%
|4/5
|80%
|6
|4
|10
|5
|5
|3
|1
|1
|-14
|19
|13
|Christina Pantoti
|PG
|05:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|1
|-
|-8
|1
|14
|Pinelopi Vasileiou *
|PF
|27:54
|12
|6/7
|85.71%
|6/7
|85.71%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|4
|1
|1
|-
|-1
|14
|24
|Revekka Kakara
|SG
|Did Not Play
|38
|Miroslava Mistinova *
|PG
|37:47
|12
|5/17
|29.41%
|3/7
|42.86%
|2/10
|20%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|-
|3
|1
|1
|-13
|6
|88
|Natalia Martiskova *
|SG
|37:50
|17
|5/17
|29.41%
|3/9
|33.33%
|2/8
|25%
|5/6
|83.33%
|5
|4
|9
|4
|3
|4
|1
|-
|-13
|14
|Team/Coaches
|4
|3
|7
|1
|2
|-
|TOTAL
|200
|60
|23/66
|34.85%
|18/39
|46.15%
|5/27
|18.52%
|9/11
|81.82%
|19
|18
|37
|17
|19
|16
|7
|2
|-
* Starters
Coach: Georgios Veltsistas
Assistant(s): Thomas Ntikas, Vasileios Baltzopoulos
|Hozono Global Jairis
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|POS
|2
|Txell Alarcon *
|PG
|25:56
|11
|4/6
|66.67%
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|4
|1
|1
|1
|-
|6
|14
|4
|Alba Prieto
|SG
|27:52
|9
|4/7
|57.14%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|3
|1
|1
|4
|-
|24
|17
|6
|Aina Ayuso *
|PG
|21:51
|12
|3/10
|30%
|0/2
|0%
|3/8
|37.5%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|1
|2
|4
|1
|-
|-10
|4
|7
|Teresa Lopez
|PG
|00:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|0
|10
|Jordan Hobbs *
|PF
|25:46
|18
|5/9
|55.56%
|2/3
|66.67%
|3/6
|50%
|5/5
|100%
|1
|4
|5
|2
|4
|2
|2
|-
|4
|21
|11
|Sami Hill *
|PG
|28:19
|13
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|4/6
|66.67%
|-
|1
|1
|1
|1
|4
|1
|-
|16
|6
|12
|Marta Alsina
|PG
|15:50
|4
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|1
|3
|2
|1
|1
|10
|3
|22
|Emily Bessoir
|SF
|Did Not Play
|30
|Laura Gil
|PF
|27:46
|5
|2/8
|25%
|2/7
|28.57%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|3
|5
|8
|1
|1
|-
|1
|-
|12
|9
|34
|Billie Massey *
|C
|26:28
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|2
|1
|2
|1
|1
|16
|10
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|76
|24/55
|43.64%
|12/26
|46.15%
|12/29
|41.38%
|16/20
|80%
|13
|24
|37
|15
|14
|17
|12
|2
|-
* Starters
Coach: Bernat Canut Font
Assistant(s): David Munoz Gil
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