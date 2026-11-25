Δεν τα κατάφερε ο Παναθλητικός κόντρα στη Γιάιρις και υπέστη την ήττα με 76-60 για το EuroCup Women.

Ο Παναθλητικός πάλεψε απέναντι στην πρωτοπόρο και αήττητη Γιάιρις, μείωσε στο -6 από το -24, αλλά δεν ολοκλήρωσε την ολική επαναφορά και ηττήθηκε στο Επταπύργιο με 76-60, έχοντας έναν ακόμη αγώνα την Πέμπτη (3/12, 21:00) εκτός έδρας με αντίπαλο την Μπροντ Να Σάβι.

Ο Παναθλητικός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και με την Πράπα προηγήθηκε με 6-2 στο πρώτο τρίλεπτο, αντέχοντας στην πρώτη ισπανική αντεπίθεση με σερί τριπόντων χάρη στις Μιστίνοβα και Μαρτίσκοβα, όμως σύντομα η ποικιλία επιλογών της Γιάιρις, έδωσε διψήφιο προβάδισμα (18-29). Με την τριάδα των Αγιούσο, Χιλ και Αλαρκόν να κάνει τη διαφορά, ενώ η ελληνική ομάδα δυσκολευόταν να βρει το δρόμο προς το καλάθι, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 27-50.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιχείρησε τη δική της αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο, με τις Μαρτίσκοβα και Μαρτίνεζ να παίρνουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες, έχοντας και βοήθειες της Βασιλείου για να μειωθεί η διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (48-56 στο 28′), όμως με ψυχραιμία στη γραμμή των βολών η Γιάιριςέμεινε μπροστά (48-62). Η Μαρτίσκοβα ήταν εξαιρετική και ο Παναθλητικός μείωσε στο -6 (56-62 στο 32′), όμως εκεί δεν άντεξε άλλο και η ποιότητα της αήττητης ισπανικής ομάδας, της πρόσφερε τη δυνατότητα να «απορροφήσει» την αντεπίθεση, παίρνοντας την νίκη με 60-76.

Διιατητές: Τσέτκοβιτς-Μιντσέβα-Φερέφσκι

Δεκάλεπτα: 18-29, 27-50, 48-62, 60-76

Παναθλητικός (Βελτσίστας): Σύρρα, Πράπα 2, Μακρή 2, Σκούμα, Μαρτίνεζ 15 (1), Παντώτη, Βασιλείου 12, Μιστίνοβα 12 (2), Μαρτίσκοβα 17 (2)

Γιάιρις (Φοντ): Αλαρκόν 11 (3), Πριέτο 9 (1), Αγιούσο 12 (3), Λόπεζ, Χομπς 18 (3), Χιλ 13 (1), Αλσίνα 4 (1), Χιλ 5, Μάσεϊ 4

Panathlitikos Sykeon FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players POS 1 Eleni Syrra SG 12:30 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% - - - - 1 - 1 - 15 -3 2 Ismini Prapa * SG 24:33 2 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 2 1 2 1 - -19 3 7 Aikaterina Makri C 12:06 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 - 2 - - - -15 3 8 Nefeli Skouma SF 04:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - 1 - 1 - - -12 0 12 Esmery Martinez * PF 37:41 15 5/14 35.71% 4/9 44.44% 1/5 20% 4/5 80% 6 4 10 5 5 3 1 1 -14 19 13 Christina Pantoti PG 05:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - 1 - -8 1 14 Pinelopi Vasileiou * PF 27:54 12 6/7 85.71% 6/7 85.71% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 4 1 1 - -1 14 24 Revekka Kakara SG Did Not Play 38 Miroslava Mistinova * PG 37:47 12 5/17 29.41% 3/7 42.86% 2/10 20% 0/0 0% 1 2 3 4 - 3 1 1 -13 6 88 Natalia Martiskova * SG 37:50 17 5/17 29.41% 3/9 33.33% 2/8 25% 5/6 83.33% 5 4 9 4 3 4 1 - -13 14 Team/Coaches 4 3 7 1 2 - TOTAL 200 60 23/66 34.85% 18/39 46.15% 5/27 18.52% 9/11 81.82% 19 18 37 17 19 16 7 2 - * Starters Coach: Georgios Veltsistas Assistant(s): Thomas Ntikas, Vasileios Baltzopoulos