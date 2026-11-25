Ο Παναγιώτης Γκιώνης συνεχίζει σε διπλό ταμπλό την παρουσία του στο World Table Tennis Feeder ΙΙ στο Ντίσελντορφ.

Το Ντίσελντορφ φαίνεται ότι του… πάει και ο Παναγιώτης Γκιώνης εξασφάλισε ήδη διπλό καλό πλασάρισμα στο γερμανικό World Table Tennis Feeder ΙΙ 2026. Με εξαιρετική απόδοση χάρηκε την Τετάρτη (25/11) τρεις ακόμα νίκες, οι οποίες τον έστειλαν στη 16άδα του απλού και την 8άδα του διπλού ανδρών.

Στο απλό προχώρησε πολύ δύσκολα δύο γύρους στο ταμπλό, όπου ήταν απευθείας χάρη στην καλή θέση του στα seeding. Επικράτησε και στα δύο ματς στα πέντε σετ και την Πέμπτη (26/11_ κυνηγά κι άλλο βήμα με αντίπαλο τον Κορεάτη Σόι Τζίβουκ.



Στο διπλό με τον Ιάπωνα συμπαίκτη του Σατότσι Άιντα μπήκαν πολύ δυνατά στο main draw, προχώρησαν με επιβλητική νίκη στα προημιτελικά κι απέναντι σε ζευγάρι από την Ισπανία προσβλέπουν αύριο στα ημιτελικά. Ο Γκιώνης πραγματοποιεί γι’ άλλη μια χρονιά θετικότατη πορεία στο καθιερωμένο τουρνουά της γερμανικής και μέσω αυτής μαζεύει και πόντους για τον διεθνή πίνακα αξιολόγησης, που έχει πει και ο ίδιος ότι είναι επίσης στόχος του στην προολυμπιακή προετοιμασία.

Ο πολύπειρος αμυντικός μας (νούμερο 172 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη) άρχισε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Τετάρτης με το απλό ανδρών. Τόσο ο ίδιος όσο και ο αντίπαλός του Τζος Τσούα από τη Σιγκαπούρη (Νο 163) ήταν απευθείας στο ταμπλό, το οποίο είχε 48 αθλητές.

Ο Γκιώνης συνάντησε αθλητή με κάπως περίεργο στυλ παιχνιδιού. Ο Ασιάτης ναι μεν έπαιζε επιθετικά, αλλά είχε «δοντάκι» στο backhand και μάλιστα αμυντικό με αποτέλεσμα να ελέγχει καλύτερα τις άμυνες ή να «σβήνει» τα φάλτσα των forehand επιθέσεων.

Ο πρωταθλητής μας αιφνιδιάστηκε, δεν μπόρεσε να εμφανίσει συνέπεια στις μπάλες του στα πρώτα σετ και βρέθηκε να χάνει 2-0. Μετά βρήκε ρυθμό όμως κι από τη στιγμή, που σταθεροποίησε την απόδοσή του υποχρέωσε σε ουκ ολίγα λάθη τον Τσούα, ο οποίος επιχειρούσε να παίξει πολύ δυνατά ακόμα κι από το πρώτο του σπιν. Ο Γκιώνης ισοφάρισε με κάποια διαφορά και στο καθοριστικό 5ο σετ βρήκε τις λύσεις μετά το 6-6 χρησιμοποιώντας και την επίθεση (7-11, 7-11, 11-6, 11-4, 11-8).

Ο αθλητής από τη Σιγκαπούρη πλασαρίστηκε φέτος στις θέσεις 9-16 στα WTT Feeder του Olomouc στην Τσεχία και του Ulaanbaatar στη Μογγολία, ενώ την άνοιξη στο Λονδίνο πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα στο World Team Table Tennis Championships Finals.

Ακόμα πιο υψηλό ήταν το επόμενο εμπόδιο, αλλά με γνώριμο αντίπαλο. Τον Κροάτη Φιλίπ Ζέλικο, που είναι νούμερο 129 στο world ranking και 12 στα seeding του τουρνουά. Μία νίκη και μία ήττα είχε απέναντί του σε διεθνή events ο Γκιώνης, τελευταία φορά είχαν αναμετρηθεί στο Feeder της ίδιας πόλης πριν δύο χρόνια και είχε χάσει με 3-2 σετ. Το ίδιο αμφίρροπο ήταν και το αποψινό ματς και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής επικράτησε στα πέντε σετ με αστείρευτες δυνάμεις και ποιοτικό παιχνίδι.

Στην αρχή έχασε καλή ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα όταν βρέθηκε μπροστά 10-7 στο σετ και δέχτηκε ανατροπή. Στο 2ο σετ το σκορ στα σερβίς του Γκιώνη πήγε στο 6-8 και ο Κώστας Βατσακλής έκανε χρήση του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή στο τραπέζι ο αθλητής του έπαιξε πολύ προσεκτικά όλους τους πόντους, είχε και λίγη τύχη και ισοφάρισε με πέντε διαδοχικούς πόντους.

Αυτή η εξέλιξη τού έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και στο 3ο σετ δημιούργησε διαφορά με εξαιρετικές προσπάθειες, 6-1 και 8-3. Ο Κροάτης πλησίασε στο 8-6 και μετά το 9-8, αλλά στα πιο κρίσιμα σημεία ο Γκιώνης είχε το καθαρό μυαλό για τις σωστές επιλογές.

Στο 4ο σετ έκανε ο Ζέλικο το δυνατό ξεκίνημα. Βρέθηκε στο 4-1 κι έπειτα στο 7-3 με ποικίλες και πιεστικές επιθέσεις και το διαχειρίστηκε. Στο αποφασιστικό 5ο σετ ο Γκιώνης απέκτησε τον πρώτο λόγο και πήγε στο 7-2 χρησιμοποιώντας και το φάλτσο-άφαλτσο. Ο Ζέλικο μείωσε σε 7-5, αλλά ο Γκιώνης δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη (10-12, 11-8, 11-9, 6-11, 11-7).

Ο Ζέλικο είναι βασικός στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Τη μεγαλύτερη επιτυχία του σε ατομικά τουρνουά την έχει πετύχει στο Ντίσελντορφ και συγκεκριμένα στο WTT Feeder Ι του 2026 όταν έφτασε στον τελικό του απλού. Επίσης στο τρέχον έτος είχε προχωρήσει ως τη 16άδα του απλού στο WTT Feeder της Κωνσταντινούπολης.

Στον 3ο γύρο ο Έλληνας αμυντικός αντιμετωπίζει την Πέμπτη τον νεαρό Κορεάτη Σό Τζίβουκ. Βρίσκεται στο νούμερο 196 του κόσμου και στον 2ο γύρο απέκλεισε τον Πορτογάλο Τιάγκο Απολόνια με 3-0 σετ.

Στο διπλό ανδρών ο Γκιώνης και ο Άιντα μετά τις δύο νίκες στα προκριματικά άρχισαν σήμερα το απόγευμα την προσπάθειά τους στο κυρίως ταμπλό. Έδειξαν ότι παιχνίδι με το παιχνίδι συνδυάζονται όλο και καλύτερα και απέκλεισαν με σχετική ευκολία τους Μπότον Βάργκα/Γιου Κβαν Το από την Ουγγαρία και το Χονγκ Κονγκ αντίστοιχα (νούμερο 6 στα seeding) με 3-0 σετ.

Είχαν φανερό πλεονέκτημα με την άμυνα και έλεγξαν απόλυτα τον αγώνα από την αρχή ως το τέλος. Με σταθερές άμυνες και συχνές επιθέσεις (ο Ιάπωνας και από το backhand) ξέφυγαν μετά τα μέσα του 1ου και του 2ου σετ, ενώ στο 3ο προηγήθηκαν άμεσα με 4-1 και δεν κινδύνεψαν (11-5, 11-6, 11-4). Στα προημιτελικά συναντούν την Πέμπτη (26/11_ τους Νόρμπερτ Τάουλερ/Μίγκελ Άνχελ Παντόχα από την Ισπανία. Ο αγώνας ορίστηκε στις 11:35 στο τραπέζι 2.