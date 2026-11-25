Ολυμπιακός: Συνάντηση ΜακΚίσικ με Αγγελόπουλος στο ημίχρονο με τη Χάποελ
«Θερμό» εναγκαλισμό είχε ο Σακίλ ΜακΚίσικ μαζί με τους Παναγιώτη, Γιώργο Αγγελόπουλο και Γιώργο Σκινδήλια.
Συγκεκριμένα στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» τα είπε μαζί με τους ανθρώπους της διοίκησης των Πειραιωτών.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:
«Μια ξεχωριστή στιγμή μεταξύ των Προέδρων, Παναγιώτη και Γεωργίου Αγγελόπουλου, του Αντιπροέδρου, Γιώργου Σκινδίλια και του Shaquielle McKissic. Κάποιοι δεσμοί ξεπερνούν το μπάσκετ, χτισμένοι πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό και ένα κοινό πάθος»
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A special moment between the Presidents, Panayotis & Georgios Angelopoulos , the Vice President, George Skindilias and Shaquielle McKissic. Some bonds go beyond basketball, built on mutual respect and a shared passion for the 🔴⚪️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYHTA— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 25, 2026
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