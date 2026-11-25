Ο Σακίλ ΜακΚίσικ τα είπε με τους αδελφούς Αγγελόπουλους και τον Γιώργο Σκινδήλια στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

«Θερμό» εναγκαλισμό είχε ο Σακίλ ΜακΚίσικ μαζί με τους Παναγιώτη, Γιώργο Αγγελόπουλο και Γιώργο Σκινδήλια.

Συγκεκριμένα στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» τα είπε μαζί με τους ανθρώπους της διοίκησης των Πειραιωτών.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Μια ξεχωριστή στιγμή μεταξύ των Προέδρων, Παναγιώτη και Γεωργίου Αγγελόπουλου, του Αντιπροέδρου, Γιώργου Σκινδίλια και του Shaquielle McKissic. Κάποιοι δεσμοί ξεπερνούν το μπάσκετ, χτισμένοι πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό και ένα κοινό πάθος»

