Πρώτο και με... διαφορά ήταν το ΠΑΟΚ - Άρης στην απογευματινή ζώνη του Σαββάτου (21/11)..σαρώνοντας στην τηλεθέαση.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη μαγνήτισε όλα τα... βλέμματα της Ευρώπης, λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που είχε.

Μάλιστα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κατέκτησε την κορυφή και στην τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, η μετάδοση του ντέρμπι από τον ΣΚΑΪ κατέγραψε 20,6% στο δυναμικό κοινό και 18,8% στο σύνολο... σαρώνοντας στην απογευματινή ζώνη του Σαββάτου (21/11).

Για ακόμη μία φορά φαίνεται πόσο ενδιαφέρον έδειξε ο κόσμος στο ντέρμπι των ομάδων της Θεσσαλονίκης, που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν τη φετινή σεζόν.

