ΠΑΟΚ - Άρης: «Σάρωσε» στην τηλεθέαση το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης!
Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη μαγνήτισε όλα τα... βλέμματα της Ευρώπης, λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που είχε.
Μάλιστα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κατέκτησε την κορυφή και στην τηλεθέαση.
Συγκεκριμένα, η μετάδοση του ντέρμπι από τον ΣΚΑΪ κατέγραψε 20,6% στο δυναμικό κοινό και 18,8% στο σύνολο... σαρώνοντας στην απογευματινή ζώνη του Σαββάτου (21/11).
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Για ακόμη μία φορά φαίνεται πόσο ενδιαφέρον έδειξε ο κόσμος στο ντέρμπι των ομάδων της Θεσσαλονίκης, που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν τη φετινή σεζόν.
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