Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση υποστηρίζοντας ότι το μόνο που λείπει είναι η Euroleague.

Σε παλιότερες συνεντεύξεις του, ο Νέναμντ Ντιμιτρίγεβιτς είχε πει ότι ο Νίκος Ζήσης υπήρξε μέντοράς του καθώς επίσης και πως ο Βασίλης Σπανούλης ήταν από τα μπασκετικά ινδάλματά του. «Αγγίζει την τελειότητα να δουλεύεις μαζί τους. Το τέλειο θα ήταν να ήμασταν στην Ευρωλίγκα. Είναι προνόμιο για μένα να δουλεύω μαζί τους. Ελπίζουμε να είναι εκεί (Ευρωλίγκα) του χρόνου», είπε σχετικά στη σημερινή media day της ΚΑΕ Άρης.

Ο 28χρονος γκαρντ ρωτήθηκε τόσο για τις δικές του εξαιρετικές επιδόσεις όσο και για τις νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. «Βασικός μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να δουλεύουμε και να εξελισσόμαστε. Είμαστε σε καλό μομέντουμ και θέλουμε ακόμα δύο νίκες για να πάμε με αυτό το μομέντουμ στη διακοπή. Εχουμε χτιστεί για να κερδίζουμε τον οποιονδήποτε. Έχουμε πολλούς σκόρερ και καλούς αθλητές. Όταν παίζουμε στον ρυθμό μας, δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορούμε να κερδίσουμε».

Σχετικά με τον αγώνα που ακολουθεί απέναντι στη Λε Μαν, είπε ότι… «η Χαποέλ είναι η δυσκολότερη ομάδα του ομίλου αλλά και η Λε Μαν είναι καλή ομάδα. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία στο οποίο είχαμε βρει ρυθμό». Ρωτήθηκε για την πνευματική διαχείριση της μεγάλης νίκης επί του Ολυμπιακού αλλά και για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ. «Το ματς με τον Ολυμπιακό ανήκει στο παρελθόν και τώρα έχουμε μπροστά μας τη Λε Μαν. Πρώτα αυτό το παιχνίδι και μετά θα σκεφτούμε την επόμενη πρόκληση».