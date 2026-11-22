Δείτε τις στιγμές που ξεχώρισε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από το ντέρμπι κόντρα στον Άρη, μέσα από την «ασπρόμαυρη» παρακάμερα.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μια μέρα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άρη δημοσίευσε την παρακάμερα από το ντέρμπι.

Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν η... καυτή ατμόσφαιρα στην «PAOK Sports Arena, καθώς και οι πανηγυρισμοί του Πάτρικ Μπέβερλι μαζί με τους παίκτες του ΠΑΟΚ.