Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Τζάστιν Άντερσον και έχει μπει δυνατά για την απόκτησή του.

Ένα από τα ονόματα που κοιτάζει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενισχυθεί είναι αυτό του Τζάστιν Άντερσον.

Ο 33χρονος φόργουορντ αγωνίζεται από την περασμένη σεζόν στην Ντουμπάι BC, ωστόσο με την έλευση του Τσάβι Πασκουάλ είδε τον χρόνο του να μειώνεται και βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα των Εμιράτων.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά στο «κόλπο» της απόκτησης του Αμερικανού φόργουορντ, καθώς θέλει να καλύψει το κενό που άφησε ο Τσέντι Όσμαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Μάλιστα σημειώνεται πως οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» είχαν εξετάσει και το καλοκαίρι την υπόθεση του Άντερσον, προτού καν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Όσμαν.

Ο Τζάστιν Άντερσον στις αρχές της σεζόν ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού, ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου και αφού τον είχε ξεπεράσει.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στη EuroLeague είχε μ.ο 6. πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά ματς σε 33 εμφανίσεις με τη φανέλα της Ντουμπάι.