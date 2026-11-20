ΠΑΟΚ - Άρης: Οι διαιτητές του ντέρμπι
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη.
Το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη (21/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), είναι το ματς που ξεχωρίζει για την 8η αγωνιστική της GBL.
Μάλιστα γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα θα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα σφυρίξουν οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Τσιμπούρης.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της GBL:
Σάββατο 21.11
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- Ιβανώφειο 15.00 Ηρακλής-ΑΕΚ Καρπάνος-Κάρδαρης-Χατζημπαλίδης (Πανταζής)
- Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός H Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τζιοπάνος-Λουλουδιάδης-Μπον (Βιτζηλαίος)
- Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας ELABET-Περιστέρι Αγραφιώτης-Θεονάς-Αγγελής (Κχατζής)
- PAOK Sports Arena 17.30 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Τηγάνης-Τσιμπούρης (Παραλυκίδης-Μοσχοτόγλου)
- Telekom Center Athens 17.30 Παναθηναϊκός AKTOR-Μαρούσι Συμεωνίδης-Μαρινάκης-Καλογριάς (Ηπιώτης)
Κυριακή 22.11
- Άνω Μεράς 13.00 Μύκονος -Vikos Φalcons Πιτσίλκας-Μηλαπίδης-Βαγγάλης (Παπάντος)
- Γ. Μπουρούσης 15.00 Καρδίτσα Ιιαπωνική-Ολυμπιακός Κατραχούρας-Μπακάλης-Λόρτος (Μανασής)
@Photo credits: eurokinissi
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