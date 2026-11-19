Ο Τϊμι Άλεν μετά την περσινή του παρουσία για τον ΠΑΟΚ, είχε 23 πόντους σήμερα με τη Μανρέσα, τονίζοντας ότι ήθελε πολύ τη νίκη, ενώ εξήρε τους φίλους των Ισπανών.

Αρχικά ανέφερε: «Μου αρέσει να ανταγωνίζομαι. Δεν έχει σημασία απέναντι σε ποιον αγωνίζομαι. Προφανώς έπαιξα στον ΠΑΟΚ πέρυσι και έχω τον μεγαλύτερο σεβασμό για τον οργανισμό. Αλλά θα έλεγα ψέματα αν υποστήριζα ότι δεν ήθελα να τον κερδίσω. Όπως θέλω να κερδίζω κάθε ομάδα που αντιμετωπίζω. Κάναμε πάρα πολλά λάθη στο τέλος. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο δικό μας το φταίξιμο παρά αποτέλεσμα όσων έκανε ο αντίπαλος. Δεν εκτελέσαμε σωστά στην επίθεση και αυτό μας κόστισε. Θα μάθουμε όμως από αυτό. Έχουμε βελτιωθεί πολύ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε να προοδεύουμε»

Για τη 2η θέση στον όμιλο και τι έγινε στο τέλος με τον Αντρέα Τρινκιέρι: «Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στο EuroCup και αρχίζουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας στην ACB, αν και πρέπει να βελτιώσουμε τη θέση μας εκεί. Θέλουμε την καλύτερη δυνατή κατάταξη για την επόμενη φάση και να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Στο τέλος αυτό που έγινε, ήταν απλά κάτι που γίνεται στα σπορ».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για τον φετινό ΠΑΟΚ και τους πρώην συμπαίκτες του. «Έχω μεγάλο σεβασμό για τους πρώην συμπαίκτες μου. Γνωρίζω και κάποιους από τους νέους παίκτες, όπως τον Ρέικουαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους σέβομαι και τους εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είμαι όμως πλέον μέλος της ομάδας, οπότε δεν την υποστηρίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός αποθέωσε τη Μανρέσα και τους φιλάθλους της, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι για τον ίδιο η παρουσία του στην ισπανική ομάδα. «Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Λατρεύω την Ισπανία, την πόλη της Μανρέσα και την κοινότητά της. Έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους. Πραγματικούς φιλάθλους, που μας στηρίζουν τόσο όταν κερδίζουμε όσο και όταν δεν πηγαίνουμε καλά. Δεν επιτίθενται στους παίκτες τους, αλλά τους υποστηρίζουν. Έχω εισπράξει εδώ περισσότερη αγάπη από όση σε ολόκληρη την επαγγελματική μου καριέρα. Είμαι ευγνώμων για το παρελθόν μου και για το σημείο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα. Έχω τον απόλυτο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ»