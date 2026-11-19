Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τις δυσκολίες του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μανρέσα, τονίζοντας τη σημασία που είχε η νίκη για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Αρχικά τόνισε: «Γνωρίζαμε τη σημασία αυτού του αγώνα. Η Μανρέσα παίζει ποιοτικό μπάσκετ. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι. Έμοιαζε ότι τίποτα δεν δουλεύει, αλλά βρήκαμε τρόπο να μειώσουμε τη διαφορά. Είχαμε κακές στιγμές και δεν είναι εύκολο να παίζεις χωρίς τους Όσμαν και Φόστερ. Είναι οι βασικοί μας σκόρερ. Κρατήσαμε την Μανρέσα χαμηλά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η Μανρέσα ωθεί τις ομάδες σε λάθη εντός έδρας».

Για το αν αυτή ήταν η πιο σημαντική νίκη της σεζόν: «Νιώθω ότι μπορεί να είναι σωστό. Δουλεύω για ένα παιχνίδι τη φορά και επικεντρώνομαι σε αυτό. Για το πώς εξελίχθηκε το ματς, με τις απουσίες, το ξεκίνημα και τα λάθη, θα μπορούσαμε να καταρρεύσουμε. Έχουμε δύο νίκες παραπάνω από τη Μανρέσα».

Για το το ψηλό σχήμα με τον Γκρέι στην άμυνα που δούλεψε: «Ό,τι κάνεις, έχει θετικά και αρνητικά. Ο Τσέντι θα επιστρέψει την άνοιξη και ο Μάρκους δεν ξέρω. Πρέπει να βρω παίκτες να είναι αποτελεσματικοί».