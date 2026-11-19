Ο Μπριν Ταϊρί είχε 25 πόντους στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μανρέσα και στις δηλώσεις του, στάθηκε στη στήριξη του κόσμου σε ένα ακόμα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός γκαρντ...

Για τη νίκη: “Είναι μία μεγάλη νίκη για εμάς. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, η Μανρέσα είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν καλούς παίκτες. Θέλω να αποθεώσω τους οπαδούς μας που μας στήριξαν σε εκτός έδρας αγώνα. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει, αλλά μας δίνουν ενέργεια. Ειδικά, για μένα, όταν τους βλέπω παίρνω αυτοπεποίθηση”.

Για τη βελτιωμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο: “Μιλάμε για μπάσκετ. Έβγαζαν plays και εμείς δυσκολευόμασταν λίγο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μείναμε ενωμένοι και δείξαμε τι ομάδα είμαστε σήμερα. Κάναμε τα πάντα για τη νίκη”.

Για τις απουσίες και το step up: “Shoutout στους Όσμαν και Φόστερ που έλειψαν σήμερα, αποτελούν τεράστια κομμάτια για την ομάδα και εμάς. Μας λείπουν πολύ, αλλά έχουμε κι άλλους καλούς παίκτες που έκαναν το step up σήμερα και μας έδωσαν αυτά που μας έλειπαν. Ο Χάτζινς βοήθησε πολύ, όπως και όλη η ομάδα”.

Για το ντέρμπι με τον Άρη: “Είναι ένα τρομερό παιχνίδι για τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό μπάσκετ. Ευτυχώς παίζουμε στην έδρα μας. Οι οπαδοί μας ξέρω ότι θα έρθουν και θα μας στηρίξουν με τρελό τρόπο. Για μένα, είναι απλά ένα ακόμη παιχνίδι, έτσι το εκλαμβάνω. Παραμένω συγκεντρωμένος στις προπονήσεις και ξέρω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Θέλουμε να μείνουμε αήττητοι στη GBL”.