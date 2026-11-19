O Τρινκιέρι είπε στον Άλεν να... σωπάσει
Ο Τίμι Άλεν φόρεσε πέρσι τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σήμερα, παίζοντας με τη Μανρέσα, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 23 πόντους, στην ήττα με 80-88.
Ο Αμερικανός, σε κάποια σημεία του αγώνα, φάνηκε να γυρνάει προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ και μετά το τέλος του αγώνα, στις καθιερωμένες χειραψίες, δε... σταμάτησε.
Αφού του είπε κάτι ο Νικ Καλάθης, ο Αντρέα Τρινκιέρι, του έκανε τη χαρακτηριστική χειρονομία, ότι μιλούσε πολύ, με τους δύο άνδρες να έχουν και μια μικρή συνομιλία και το όποιο θέμα, να λήγει εκεί...
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