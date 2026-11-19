Διαβάστε τις δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό στην Ισπανία, επικρατώντας της Μανρέσα με 88-80 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε στο flash interview, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος και τη νοοτροπία που έδειξε η ομάδα του, καθώς παρέμεινε ανταγωνιστική ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά.

Αναλυτικά

Για τη νίκη: «Ήμασταν καλύτεροι στο δέυτερο μέρος. Κάναμε κακό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο, ήμασταν στο παιχνίδι ακόμη και όταν χάναμε με δέκα. Είναι τεράστια νίκη για εμάς, απέναντι σε μία ομάδα που έχει καλή ομάδα. Είναι μία ομάδα που σέβομαι και εκείνη και τον προπονητή τους, τους έχουμε στις 2-0 νίκες και είναι πολύ σημαντικό».

Για τον ανταγωνιστικό όμιλο: «Ήταν κομβικό παιχνίδι για τον όμιλο. Ήταν δύσκολο και το εντός έμας. Κάναμε τα καλύτερα μας πράγματα όταν μέτραγε περισσότερο».