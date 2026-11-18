EuroCup: Η βαθμολογία και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη
Συνέχεια στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Άρη, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υποδέχθηκε τη Λε Μαν για την 8η αγωνιστική του EuroCup και πήρε την πολύ σημαντική νίκη με 96-86 στο Nick Galis Hall.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-1 και παρέμειναν δεύτεροι, πίσω από την αήττητη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, ο Άρης θα ταξιδέψει στην Ισπανία.
Οι «κίτρινοι» θα φιλοξενηθούν από την Μπούργος την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να έχει οριστεί για τις 21:30. Στο ματς του πρώτου γύρου, ο Άρης είχε πάρει τη νίκη με 93-80.
Αναλυτικά η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη:
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 8-0
- Άρης 7-1
- Λε Μαν 4-4
- Ζέλι 4-4
- Τσεντεβίτα 3-5
- Ντερτόνα 3-5
- Σίγουλβς 2-6
- Μπούργκος 1-7
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