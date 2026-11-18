Σημαντικό πρόβλημα για τον Άρη, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του για τις επόμενες δέκα ημέρες τον Στέφαν Γιόβιτς.

Πλήγμα για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη! Ο Στέφαν Γιόβιτς ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και θα μείνει εκτός για το επόμενο δεκαήμερο. Ο Σέρβος γκαρντ θα χάσει τo ματς απέναντι σε Λε Μαν και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (21/11) στην Πυλαία και αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο «Θεός του Πολέμου» φιλοξενεί τη Λε Μαν στο «Nick Galis Hall» (18/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Οι Κίτρινοι θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους απέναντι στους Γάλλους και να πετύχει την έβδομη νίκη του συνολικά.

Αν όλα πάνε καλά, ο έμπειρος περιφερειακός αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ απέναντι στους Βίκος Φαlcons (05/12) στο «Nick Galis Hall».