Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Μανρέσα (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup. Ο Δικέφαλος του Βορρά στοχεύει στην έκτη του νίκη στη διοργάνωση επί ισπανικού εδάφους.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να συνεχίσει το σερί των καλών εμφανίσεων και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.