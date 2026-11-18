EuroCup: Πού θα δείτε το Μανρέσα - ΠΑΟΚ
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Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Μανρέσα (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.
Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα (18/11, 21:30, LIVE στο Gazzetta) για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup. Ο Δικέφαλος του Βορρά στοχεύει στην έκτη του νίκη στη διοργάνωση επί ισπανικού εδάφους.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να συνεχίσει το σερί των καλών εμφανίσεων και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.
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