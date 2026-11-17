Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (17/11) στην Ισπανία, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Μανρέσα (18/11).

«Πάτησε» Ισπανία η αποστολή του ΠΑΟΚ!

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έφτασε στην Ιβηρική Χερσόνησο το απόγευμα της Τρίτης (17/11), για τον αγώνα κόντρα στη Μανρέσα (21:30 LIVE από το Gazzetta).

Η πρώτη προγραμματισμένη προπόνηση του ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει το πρωί της Τετάρτης (18/11).

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Στην Ισπανία η αποστολή του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα από τα πιο σημαντικά, αλλά και πιο δύσκολα παιχνίδια, στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου του BKT EuroCup. Ο αγώνας απέναντι στην Kids&Us Manresa, είναι το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και η αποστολή της ομάδας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς πέρα από τη δεδομένη απουσία του Cedi Osman, εκτός μάχης είναι και ο Marcus Foster. Ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Ισπανία και έμεινε στη Θεσσαλονίκη για ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για το διάστρεμμα που υπέστη στην αριστερή ποδοκνημική.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ και στη διάθεση του Coach Andrea Trinchieri είναι ο RaiQuan Gray, που πραγματοποίησε σήμερα τη δεύτερή του προπόνηση με την ομάδα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε λίγο μετά τις 17:30 στη Βαρκελώνη και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στη Manresa.

Η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Pavello Nou Congost θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης και το ίδιο βράδυ στις 21:30 (Ώρα Ελλάδας) θα διεξαχθεί ο αγώνας απέναντι στην Kids&Us Manresa (Nova Sports 4)».

