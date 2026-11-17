Χωρίς τον Μάρκους Φόστερ θα κοντραριστεί με την Μανρέσα (21:30, 18/11) ο ΠΑΟΚ στο Eurocup.

O ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια απαιτητική αποστολή στο Eurocup, αφού την Τετάρτη (21:30) θα παίξει με την Μανρέσα. Τη μάχη με τους Ισπανούς θα τη δώσει χωρίς τον Μάρκους Φόστερ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε εκτός αποστολής, αφού είχε υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα από το ματς με την Καρδίτσα. Έτσι 13 παίκτες θα είναι διαθέσιμοι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

H αποστολή του ΠΑΟΚ για Ισπανία και το ματς με τη Μανρέσα: Γκρέι, Ταιρί, Χάτζινς, Μουρ, Αλεξάντερ, Μοτιεγιούνας, Καλάθης, Φίλλιος, Περσίδης, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Μητρου-Λονγκ και Μπαζίνας.