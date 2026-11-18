BCL: Πού θα δείτε το ματς της ΑΕΚ με τη Σομπατέλι
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Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σομπατέλι (18/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική του BCL και στοχεύει στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
Η ΑΕΚ των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων φιλοξενεί τη Σομπατέλι (18/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena για την τέταρτη αγωνιστική του BCL και στοχεύει στην τρίτη νίκη της στον θεσμό.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να πετύχει μια νίκη βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας, μετά τα αλλεπάλληλα... στραβά αποτελέσματα εντός των ελληνικών συνόρων. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 4.
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