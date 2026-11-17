Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σομπατέλι (18/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) με πολλά προβλήματα για την 4η αγωνιστική του BCL.

Η ΑΕΚ (2-1) φιλοξενεί τη Σομπατέλι (1-2) στη SUNEL Arena (18/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Τα προβλήματα είναι πολλά για τον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς δεν προπονήθηκε ο Φλιώνης, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Με πόνους προπονήθηκε και ο Κατσίβελης, που έχει ενοχλήσεις στους γλουτούς. Στη χθεσινή προπόνηση (16/11) ήταν εκτός 9 παίκτες, είτε λόγω προβλημάτων τραυματισμού είτε αποκατάστασης.

Στα θετικά νέα ξεχωρίζει η επιστροφή του Τζόζεφ, που είχε υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα στο αριστερό πόδι κόντρα στη Δόξα Λευκάδας Elabet.