Μειώνονται οι πιθανότητες απόκτησης του Τζον Μικς από την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να τσεκάρει την αγορά.

Το Gazzetta είχε αποκαλύψει την περίπτωση του Τζον Μικς, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός της ΑΕΚ για να δώσει λύσεις στις θέσεις 3 και 4, έχοντας ως... όπλο το εξαιρετικό του σουτ.

Όμως η κατάσταση δυσκολεύει. Μειώνονται οι πιθανότητες απόκτησης του 27χρονου Αμερικανού που αγωνίζεται στην Μερκεζεφέντι.

Οι άνθρωποι της Ένωσης συνεχίζουν να σαρώνουν την αγορά για ενίσχυση, αφού τα προβλήματα τραυματισμών έχουν φέρει σε δύσκολη θέση την θέση την ομάδα, ενώ και ο Λάντερς Νόλεϊ που αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά ως small forward αλλά δεν πείθει, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.



Οι μέρες περνούν, η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο δεν βελτιώνεται και ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να βάλει λαγούς από το καπέλο μέχρι να καταφτάσει η ενίσχυση.