Ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν στο Αλεξάνδρειο (18/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup. Πού θα δείτε τον αγώνα.

Ο Άρης φιλοξενεί τη Λε Μαν στο «Nick Galis Hall» (18/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Ο «Θεός του Πολέμου» θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του απέναντι στους Γάλλους και να πετύχει την έβδομη νίκη του συνολικά.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση εντός και εκτός των συνόρων και θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών. Το ματς θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.