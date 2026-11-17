Γεννημένος στα Σκόπια, μεγαλωμένος στην Μπανταλόνα, ο Νένο Ντιμιτρίγεβιτς διανύει τρομερή περίοδο και το Gazzetta γράφει για τον... μαέστρο του φετινού Άρη.

Στην πρόσφατη νίκη επί του Ολυμπιακού, ο 28χρονος έδειξε ικανότητα στη διαχείριση συναισθημάτων και κυρίως στη διαγραφή ενός διαστήματος (μη) αντάξιου της ποιότητάς του. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν δα και από τα καλύτερά του, στο τρίτο δεκάλεπτο όμως έφτιαξε τους 20 από τους 29 πόντους των «κίτρινων» και επί της ουσίας έκανε τη διαφορά τόσο στο παρκέ όσο και στο ηλεκτρονικό ταμπλό του Αλεξανδρείου με το +17. Αυτό συνηθίζει εξάλλου καθώς αφού μία εβδομάδα νωρίτερα ανάγκασε το σινάφι μας να ψάξει τα κιτάπια του μετά την επίδοση των 6/6 τριπόντων στη Λευκάδα.

Αυτός είναι ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ή μάλλον ο «Νένο» όπως τον αποκαλούν φίλοι και συμπαίκτες. Ένας γκαρντ που ισορροπεί μεταξύ της λεπτής γραμμής του… point και του scoring guard, με ικανότητα στη δημιουργία και τη στόφα του παίκτη που μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε ομάδες υψηλού επιπέδου. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του Άρη έχει κατά μέσο όρο 18 πόντους και 5 ασίστ, με το εντυπωσιακό 55% (12/20) από μακρινή απόσταση , κυρίως όμως με την ανάληψη της ευθύνης εκεί που η μπάλα είναι βαριά. Βασικά, αυτό έμαθε να κάνει από μικρό παιδί όπως εξάλλου είχε «μαρτυρήσει» και το βίντεο που είχε αναρτήσει ο πατέρας του στα social media μ’ έναν 10χρονο να κάνει… πλάκα συνομήλικους και μεγαλύτερους. Ήταν ένα ψιλόλιγνο παιδί με προφανέστατη ικανότητα στον χειρισμό μπάλας και στην εκτέλεση, ωστόσο, «ελέγχεται» η πληροφορία ότι εκεί προκάλεσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Μπανταλόνα.

Η μετακόμιση στην Ισπανία σε ηλικία 14 ετών

Ένα εκ των βασικών χαρακτηριστικών της καταλανικής ομάδας είναι το επίπεδο των ακαδημιών και η ανάπτυξη αθλητών οι οποίοι διαδραμάτισαν σπουδαίο στην ανάπτυξη του ισπανικού μπάσκετ. Κάτω από τις κερκίδες του Palau Municipal d’Esports de Badalona στεγάζονται αρκετά μικρά γηπεδάκια εντός των οποίων στοιβάζονται τα όνειρα και οι προσδοκίες εκατοντάδες πιτσιρικάδων των «Πένια». Από ηλικία 14 ετών και μετά, αυτά τα γηπεδάκια έγιναν το δεύτερο σπίτι του Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος «τσεκαρίστηκε» σε ηλικία 13 ετών κι έναν χρόνο μετά – μαζί με τον γιο του άλλοτε σπουδαίου Αλφόνσο Ρέγες – μπήκαν στην παιδική ομάδα της Μπανταλόνα σ’ ένα τουρνουά στη Σλοβενία.

Για την ακρίβεια, ήταν το έτος 2014 όταν πια ο «Νένο» και η οικογένειά του άρχισαν να νιώθουν εντονότερα την προοπτική μιας επαγγελματικής καριέρας. Η ψυχούλα του «μικρού» το έλεγε και με το παραπάνω, καθώς το μπάσκετ δεν είναι απλά δουλειά ή τρόπος ζωής αλλά… «24/7», που έχει πει και ο ίδιος. Δεν πρόκειται για φιλοφρονήσεις, ίσα-ίσα που άφησε άφωνους τους πάντες στον Άρη την εβδομάδα που οι «κίτρινοι» έπαιξαν σε Βελιγράδι (σ. σ. Χαποέλ Ιερουσαλήμ) και Λευκάδα (σ. σ. Δόξα). Την παραμονή της αναχώρησης της αποστολής, έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Έζησε τη μοναδική στιγμή και μετά ετοίμασε τη βαλίτσα του γιατί είχε παιχνίδι. Αυτό ένιωθε ότι όφειλε να κάνει, κι αυτό έκανε!

Ο Ντόντσιτς και ο μέντορας Νίκος Ζήσης

Επιστρέφοντας στις ετοιμασίες με προορισμό την Μπανταλόνα, ο Ντιμιτρίγεβιτς άρχισε να φαντάζεται τον εαυτό του στα λαμπερά παρκέ παρακολουθώντας τον αγαπημένο του Μίλος Τεόντοσιτς. Πιθανόν να μην έχει διαγραφεί από τη μνήμη του η εικόνα εκείνου του σπουδαίου τρίποντου που είχε πετύχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στον αγώνα της Σερβίας με την Ισπανία. Αυτό τον ενέπνευσε. Όταν ενσωματώθηκε στις ακαδημίες της Μπανταλόνα, δεν χρειάστηκε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών για να αντιληφθούν οι πάντες το επίπεδο αφοσίωσής του. «Μετά από τρεις μήνες μιλούσε στα καταλανικά με τους συμπαίκτες και τους προπονητές του», είχε γράψει με θαυμασμό ο τοπικός Τύπος. Με την παιδική ομάδα της Μπανταλόνα, ο «Νένο» δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο – παρότι ήταν εκ των κορυφαίων παικτών των τουρνουά – γιατί βρήκε απέναντί του και τον Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος (τουλάχιστον) μια φορά του στέρησε τον τίτλο.

Εκεί γνώρισε και τον Νίκο Ζήση. Δεκέμβρη του 2018 έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα και την αμέσως επόμενη χρονιά (2019-20), ο νυν τζένεραλ μάνατζερ του Άρη υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου. Σε μια συνέντευξή του, ο Ντιμιτρίγεβιτς είχε ερωτηθεί για τον άνθρωπο που έπαιξε ρόλο στην εξέλιξή του και απάντησε… «σίγουρα ο Νίκος Ζήσης. Ήμασταν μαζί στην Χουβεντούντ για λίγους μήνες αλλά έμαθα πολλά από τον Νίκο. Ήταν ο σπουδαίος μέντοράς μου εκείνη την περίοδο. Με βοήθησε να βελτιωθώ και να καταλάβω τί θα μπορούσα να πετύχω. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση και με πίεσε να βελτιωθώ για να αντέξω στο υψηλότερο επίπεδο», είχε πει σε μια συνέντευξή του τον Δεκέμβρη του 2025. Εκεί είχε πει μάλιστα ότι… «μιλάμε συνεχώς στο τηλέφωνο».

Και η αλήθεια είναι ότι ο Ζήσης είχε στο μυαλό του τον 28χρονο από τα μέσα της περασμένης σεζόν! Τα πράγματα απλοποιήθηκαν όταν «έκλεισε» το deal με τον Βασίλη Σπανούλη καθώς στην Ντιμιτρίγεβιτς είναι ένθερμος θαυμαστής του και είχε παραδεχθεί ότι… «είναι από τους βασικούς λόγους που ήρθα στον Άρη». Γι’ αυτό εξάλλου, επί της ολοκλήρωσης της μεταγραφής, απέμενε η διευθέτηση μόνο του οικονομικού. Οι προϋποθέσεις υπήρχαν.

«Δεν θέλω να πάω στο ΝΒΑ»

Αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Βόρειας Μακεδονίας, η διάκριση στα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια Πρωταθλήματα ήταν κομμάτι δύσκολο για τον «Νένο» αλλά το αστέρι του έλαμψε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε. Κι έτσι είχε τεθεί το σενάριο του ΝΒΑ αλλά ο ίδιος… το έκοψε από την πρώτη στιγμή. «Δεν ήθελα να πάω στο ΝΒΑ για να κάθομαι στον πάγκο ή να παίζω στην G League. Πρέπει πρώτα να αποδείξεις την αξία του στην Euroleague. Ξέρω ότι πολλά παιδιά ονειρεύονται τον εαυτό τους στο ΝΒΑ αλλά το δικό μου όνειρο είναι η Euroleague», είχε πει, γι’ αυτό εξάλλου ο ατζέντης του (Μίσκο Ραζνάτοβιτς) δεν μπήκε ποτέ σε διαδικασία επαφών με κάποιο από τα αμερικάνικα franchise’s.

Ο τίτλος που ήθελε και η κόντρα με την Μπανταλόνα

Με τον Νίκο Ζήση στο πλευρό του, ο Ντιμιτρίγεβιτς αναδείχθηκε κορυφαίος rookie της ACB τη σεζόν 2019-20 κι έμεινε στην Μπανταλόνα έως το 2021. Εκεί προέκυψε η Βαλένθια με την εξίσου σπουδαία παράδοση ανάδειξης νεαρών παικτών σε μια «μεταγραφή» η οποία είχε προκαλέσει ντόρο στην Ισπανία. Ο θρυλικός Τζόρντι Βιγιακάμπα είχε κάνει λόγο για αχαριστία από την πλευρά του αλλά ο «Νένο» είχε πάρει τις αποφάσεις του βλέποντας ότι η καταλανική ομάδα δεν ήταν στην καλύτερή της κατάσταση. «Στην Ισπανία, μετά τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα είναι η Βαλένθια. Ήταν μια σπουδαία ευκαιρία για μένα», είχε πει, αποφεύγοντας τις λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Η Βαλένθια άλλαξε ρότα μετά την πρώτη του σεζόν – στη διάρκεια της οποίας τα πήγε αρκετά καλά – και τον παραχώρησε υπό τη μορφή δανεισμού στην Ούνικς Καζάν. Εκεί άρχισε να φτιάχνει το όνομά του καθώς με 19 πόντους και 6.6 ασίστ ανά αγώνα άρχισε να έρχεται η αναγνώριση. Το 2023 κατέκτησε τη VTB κερδίζοντας και τον τίτλο του MVP των τελικών καθώς έχει μείνει στην ιστορία ένα παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας όπου σταμάτησε στους 40 πόντους. Έναν χρόνο αργότερα αναδείχθηκε και πάλι MVP της VTB, δείχνοντας την ετοιμότητά του για το βήμα παραπάνω.

Milano is calling

Καθώς η Βαλένθια αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, ο Έτορε Μεσίνα άδραξε της ευκαιρίας και ο 28χρονος πραγματοποίησε το όνειρό του με την παρθενική χρονιά του στην Euroleague με την Αρμάνι Μιλάνο. Η πορεία του άρχισε με δύο τίτλους αφού πλην της κατάκτησης του Super Cup, αναδείχθηκε και MVP. Στην ιταλική ομάδα είχε καλή παρουσία στην Euroleague καθώς όμως η Αρμάνι απέτυχε να μπει ακόμη και στα Play In (παράλληλα της απώλειας των υπόλοιπων εγχώριων τίτλων), η ομάδα του Μιλάνου έκανε κάτι που συνηθίζει. Γκρέμισε κι έχτισε από την αρχή έως την επόμενη αποτυχία. Εκεί προέκυψε η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για να ακολουθήσει ο δανεισμός του στην Μπάγερν Μονάχου με την οποία έκανε εξαιρετικά παιχνίδια στην Euroleague με 11 πόντους, 4.1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Για να φτάσουμε στη φετινή άνοιξη (;) και στην περίοδο δημιουργίας του Άρη της φετινής χρονιάς. Αν ο Νίκος Ζήσης ήταν σε επαφές με τον Ντιμιτρίγεβιτς από τον περασμένο Γενάρη, προφανώς, είναι κάτι που γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι. Το σίγουρο είναι ότι μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη τον επέλεξαν για τον ρόλο που σήμερα διαδραματίζει. Αυτόν του «εγκεφάλου» της φετινής ομάδας. Και μέχρι στιγμής, αν μη τι άλλο, ανταποκρίνεται περίφημα. Έχει εξάλλου το μπασκετικό background για να τον υποστηρίξει…