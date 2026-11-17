Ο Βασίλης Σπανούλης επικεντρώνεται στον αυριανό (18/11, 20:00) με τη Λε Μαν στο Nick Galis Hall και αναφέρθηκε στα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει η ομάδα του.

Στη σημερινή (17/11) media day της ΚΑΕ Άρης ενόψει του αγώνα με τη Λε Μαν – στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου του Eurocup – ο Βασίλης Σπανούλης επανέλαβε ότι… «για μένα έχουν τελειώσει οι αγώνες με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, παίξαμε καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αντίδρασή μας. Πλέον το μόνο πράγμα που είναι στο μυαλό μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι με τη Λε Μαν, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει νικήσει στα τελευταία δέκα από τα έντεκα παιχνίδια της σε Γαλλία και EuroCup. Είναι σε πολύ καλό momentum και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι».

Ρωτήθηκε για τη διαχείριση συναισθημάτων έπειτα από τις μεγάλες νίκες. «Εννοείται ότι χρειάζεται. Αυτά τα παιχνίδια τελείωσαν. Αυτή είναι η ζωή μας, να προχωράμε και να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι», απάντησε και ρωτήθηκε για το στιλ παιχνιδιού της Λε Μαν αλλά και τον αγώνα του πρώτου γύρου. «Από τότε έχουν περάσει 6-7 αγωνιστικά και σχεδόν δύο μήνες. Εκείνο το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Η Λε Μαν είναι μια πολύ καλή και αθλητική ομάδα, η οποία έχει τον προπονητή για χρόνια. Το στιλ παιχνιδιού της είναι ιδιαίτερο, πάει στο επιθετικό ριμπάουντ, σουτάρει πάρα πολλά τρίποντα με συγκεκριμένους παίκτες. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα που εμείς για ακόμα μια φορά πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να στηριχτούμε στις αρχές μας»

Καθώς στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ο Άρης είχε σωστή συμπεριφορά στην εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ, ρωτήθηκε για τις επόμενες αγωνιστικές και τακτικές στοχεύσεις. «Πιστεύω το επόμενο είναι να έχουμε καλύτερους αυτοματισμούς σε μερικά πράγματα που ζητάμε. Ένα είναι να έχουμε σταθερότητα, να συνεχίσουμε να παίζουμε σωστό μπάσκετ, γιατί πολλές φορές ζητάμε συνέχεια να βελτιώνουμε πράγματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχεις σταθερότητα, αγωνιστική και πνευματική. Όπως είπατε σωστά, μετά από σημαντικές νίκες πρέπει να είσαι προσγειωμένος, να συνεχίζεις να δουλεύεις και παράλληλα, την ίδια στιγμή, να έχεις ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Οπότε σίγουρα είναι κάποια ατομικά χαρακτηριστικά που δείχνουν τα παιδιά που θέλουν να βελτιώσουν και ομαδικά να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο πλάνο μας, να έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς».