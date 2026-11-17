Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Κλίφορντ Ομορούγι (κοινή συναινέσει).

Tίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Κλίφορντ Ομορούγι και του ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ευχαρίστησε τον παίκτη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

Την περσινή σεζόν είχε 7.2 πόντους και 4.1 ριμπάουντ ανά ματς, ενώ μέτρησε 9 πόντους και 4.5 ριμπάουντ στα playoffs. Όλα δείχνουν ότι επόμενος σταθμός της καριέρας τους θα είναι η Στρασμπούρ στη Γαλλία.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Clifford Omoruyi.

Ευχαριστούμε τον Cliff για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και στη ζωή του.