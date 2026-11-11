Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μια κίνηση που φανερώνει την αφοσίωσή του στη δουλειά, αφού μετά το τέλος του ματς με τη Ρίγα, βγήκε στο παρκέ για να προπονηθεί στις βολές, καθώς είχε 1/6.

Ο Άρης ισοπέδωσε τη Ρίγα Ζέλι με 105-81 στο «Αλεξάνδρειο» και σημείωσε την έκτη του νίκη σε επτά ματς στο φετινό EuroCup. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που τελείωσε την αναμέτρηση με έναν πόντο, 0/1 δίποντα, 1/6 βολές, 2 ριμπάουντ και μια ασίστ, μετά το πέρας της αναμέτρησης προχώρησε σε μια κίνηση, που φανέρωσε γι' ακόμη μια φορά το «work ethic», που τον διέπει.

Αφού πρώτα πήγε στα αποδυτήρια, λίγα δευτερόλεπτα μετά επέστρεψε στο παρκέ για να προπονηθεί στις βολές, αφού ήταν... τσαντισμένος από το 16.7% από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας».

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