Θανάσης Αντετοκούνμπο: Οι extra βολές μετά το τέλος του ματς (vid)
Ο Άρης ισοπέδωσε τη Ρίγα Ζέλι με 105-81 στο «Αλεξάνδρειο» και σημείωσε την έκτη του νίκη σε επτά ματς στο φετινό EuroCup. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που τελείωσε την αναμέτρηση με έναν πόντο, 0/1 δίποντα, 1/6 βολές, 2 ριμπάουντ και μια ασίστ, μετά το πέρας της αναμέτρησης προχώρησε σε μια κίνηση, που φανέρωσε γι' ακόμη μια φορά το «work ethic», που τον διέπει.
Αφού πρώτα πήγε στα αποδυτήρια, λίγα δευτερόλεπτα μετά επέστρεψε στο παρκέ για να προπονηθεί στις βολές, αφού ήταν... τσαντισμένος από το 16.7% από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας».
Δείτε το video:
😤Τσαντίστηκε με τις χαμένες βολές ο Θανάσης και αφού πήγε αποδυτήρια για δευτερόλεπτα βγήκε για να προπονηθεί σε αυτές #arisbc https://t.co/hZD9KtrLeu— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 11, 2026
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