Ο Μάρκους Φόστερ έπαιξε χωρίς... προπόνηση λόγω του διαστρέμματος που τον ταλαιπώρησε από την Καρδίτσα, έχοντας 18 πόντους και στάθηκε στον ομαδικό χαρακτήρα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα...

Για την ατμόσφαιρα του ντέρμπι: «Είναι κάτι που παρακολουθούσα εδώ και πολύ καιρό, αυτή την ατμόσφαιρα. Είχα φίλους που είχαν αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι και μου έλεγαν ότι δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχεις ζήσει. Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να αποτελέσω μέρος του και ακόμη πιο χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για τη φυσική του κατάσταση και το γεγονός ότι αγωνίστηκε παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε: «Ειλικρινά, έπαιζα παίρνοντας ενέργεια από τον κόσμο και την ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι μου έδιναν δύναμη. Σίγουρα δεν είμαι στο 100%, το ένιωθα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω ένα τέτοιο παιχνίδι. Έκανα πολλές θεραπείες αυτή την εβδομάδα και το ιατρικό επιτελείο ήταν εκπληκτικό. Έκαναν εξαιρετική δουλειά για να μπορέσω να βρίσκομαι στο παρκέ σήμερα».

Για την προσωπική του εμφάνιση: «Νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μου τη φετινή σεζόν. Δεν θα έλεγα ότι ήταν τέλειο, αλλά είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου».

Για την ποιότητα του ρόστερ και τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά: «Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Νομίζω ότι όλοι στον οργανισμό έκαναν εξαιρετική δουλειά επιλέγοντας τους παίκτες που έχουμε. Καταλαβαίνουμε τις προκλήσεις και στα μεγάλα παιχνίδια εμφανιζόμαστε έτοιμοι και παίζουμε εξαιρετικά. Ο Τσέντι είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ομάδας μας, αλλά ακόμη και χωρίς αυτόν, υπάρχουν παίκτες που βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν το βήμα παραπάνω. Ο Γκρέι έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι σήμερα, ο Μπεν Μουρ μάς έδωσε ενέργεια, ο Τρεβ μάς βοήθησε επίσης, ο Μπράις Ταϊρί είναι καταπληκτικός, ενώ ακόμη και ο Νικ, παρά την ηλικία του, κατάφερε να μας δώσει την απαραίτητη ώθηση! Έχουμε πάρα πολύ ταλέντο σε αυτή την ομάδα και αυτό φάνηκε απόψε».

Για το αήττητο του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα και το μυστικό της ομάδας: «Είμαστε όλοι καλά παιδιά. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο στόχος μας και αφήνουμε στην άκρη τον εγωισμό μας. Πιστεύω ότι κάθε παίκτης αυτής της ομάδας θα μπορούσε να πάει σε κάποια άλλη και να είναι ανάμεσα στους δύο ή τρεις καλύτερους παίκτες της. Όμως εδώ όλοι βάζουν τον εγωισμό τους στην άκρη και κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για την ομάδα. Γι' αυτό βλέπετε ότι είμαστε επιτυχημένοι, ακόμη κι όταν δεν βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάστασή μας».

Για το κλειδί της νίκης απέναντι στον Άρη: «Ειλικρινά, πριν από το παιχνίδι το κλειδί ήταν η άμυνα. Νομίζω ότι το πρώτο δεκάλεπτο, όταν καταφέραμε να τους περιορίσουμε στους 14-16 πόντους, ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό συζητούσαμε, να τους σταματήσουμε από νωρίς και να μην τους επιτρέψουμε να βρουν ρυθμό. Επιθετικά είμαστε τόσο καλή ομάδα που ξέραμε ότι θα βάζαμε τα σουτ μας. Νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός άμυνας και επίθεσης, αλλά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν καθοριστικό για εμάς».