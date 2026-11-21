Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους, νίκησε τον Άρη και τον... αδελφό του, Ελάιζα, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μίλησε για όλα μετά το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε μετά τον αγώνα....

Για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ και το αήττητο σερί των οκτώ νικών: «Νομίζω ότι ήταν σίγουρα μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις μας. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήμασταν πολύ σταθεροί. Το μυστικό είναι ότι παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Είμαστε χαρούμενοι και ευγνώμονες για αυτή τη νίκη, αλλά αύριο θα δούμε το βίντεο του αγώνα, θα αναλύσουμε την απόδοσή μας και θα προχωρήσουμε. Έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μέρα με τη μέρα».

Για τα συναισθήματά του όταν αντιμετωπίζει τον αδερφό του, Ελάιζα: «Δεν έχω λόγια. Ζούμε ένα όνειρο. Κάθε φορά που τον βλέπω στο παρκέ, ακόμη κι όταν απλώς παρακολουθώ τους αγώνες του, είναι κάτι απίστευτο. Δεν είναι απλώς ο αδερφός μου, είναι ο καλύτερός μου φίλος. Είναι σουρεαλιστικό κάθε φορά και θέλω να συνεχίσει να κάνει σπουδαία πράγματα. Δε θέλω ποτέ να τον βλέπω στενοχωρημένο. Θέλω να είναι σπουδαίος. Είναι κάτι περισσότερο από αδερφός μου. Είναι ο άνθρωπός μου».

Για όσα είπαν με τον Ελάιζα πριν από το τζάμπολ: «Απλώς προσευχηθήκαμε μαζί. Ευχηθήκαμε ο ένας το καλύτερο για τον άλλον, να βγούμε και οι δύο υγιείς από το παιχνίδι και να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Αυτό ήταν όλο. Πάντα θέλουμε το καλύτερο ο ένας για τον άλλον».

Για την ατμόσφαιρα στο Παλατάκι: «Ήταν όλα όσα μου είχαν περιγράψει όσοι είχαν βρεθεί εδώ στο παρελθόν. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, ο κόσμος συμμετείχε συνεχώς και είμαι ευγνώμων που καταφέραμε να του χαρίσουμε αυτή τη νίκη».

Για το αν η αντιπαλότητα ΠΑΟΚ και Άρη αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο: «Απολύτως. Βλέπεις πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι τρόπος ζωής. Εκπροσωπούν τις ομάδες τους κάθε μέρα και εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Δεν το θεωρούμε δεδομένο. Κάθε φορά που βγαίνουμε στο παρκέ θέλουμε να τους εκπροσωπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απόψε το κάναμε».

Για τα στοιχεία που έκριναν το ντέρμπι, πέρα από τα τρίποντα: «Νομίζω ότι ήμασταν πραγματικά πολύ δεμένοι ως ομάδα. Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Το είδατε απέναντι στον Παναθηναϊκό, το είδατε απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ τα πηγαίνει πολύ καλά και στο EuroCup. Ήμασταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό μας πλάνο, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και, κυρίως, ήμασταν εξαιρετικά συγκεντρωμένοι στην άμυνα».

Για τη δική του αγωνιστική άνοδο: «Θα έλεγα ότι αισθάνομαι όπως και στην προετοιμασία. Είμαστε αρκετό καιρό μαζί, παρότι είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν. Έχουμε ένα πολύ βαθύ ρόστερ και όταν κάποιος απουσιάζει, είναι ευθύνη κάποιου άλλου να κάνει το βήμα μπροστά. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον μέσα στα αποδυτήρια. Στα τελευταία παιχνίδια χρειάστηκε να αναλάβω μεγαλύτερο ρόλο και η δουλειά μου είναι να ανταποκριθώ και να είμαι εκεί για τους συμπαίκτες μου».

Για τη σημασία της νίκης: «Είναι ξεχωριστή. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και να προσφέρουμε χαρές στον κόσμο μας. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές και πολύ σημαντικές αναμετρήσεις».

Για τη μητέρα του και το πώς βιώνει τις αναμετρήσεις των δύο γιων της: «Μιλάμε κάθε μέρα και ειδικά σήμερα μιλήσαμε. Ξέρω ότι θα ήθελε πολύ να βρίσκεται εδώ, αλλά είναι δύσκολο για εκείνη, γιατί είναι διχασμένη. Νομίζω, πάντως, ότι ήθελε λίγο περισσότερο να κερδίσει ο Ελάιζα και ελπίζω να το δει αυτό! Αλλά μας αγαπάει και τους δύο. Αυτό είναι το σημαντικό».