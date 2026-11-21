Tο ιστορικό ρεκόρ απέναντι στη Γεωργία, οι εντυπωσιακές επιδόσεις με την Παρτίζαν και οι αριθμοί του στο ΝΒΑ, αποδεικνύουν ότι το μακρινό σουτ δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Νικ Καλάθη, εξηγώντας την απορία του Βασίλη Σπανούλη για τα 4 τρίποντα στο πρώτο ντέρμπι ΠΑΟΚ- Άρης της νέας εποχής.

«Έχει ξανασκοράρει τόσα τρίποντα ο Καλάθης;». Η απορία του προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη, μετά την ήττα της ομάδας του με 99-77 στο PAOK Sports Arena, με αφορμή τα τέσσερα τρίποντα του Νικ Καλάθη, έφερε στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα στατιστική διαδρομή του Έλληνα γκαρντ.

Ο 38χρονος πόιντ γκαρντ έχει αποδείξει αρκετές φορές στην καριέρα του ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αποτελεσματικός πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση καταγράφηκε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2018, όταν η «επίσημη αγαπημένη» αντιμετώπισε τη Γεωργία εκτός έδρας. Σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με νίκη της Ελλάδας με 86-85, ο Καλάθης πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση, σημειώνοντας 31 πόντους, με 7/11 τρίποντα και 7 ασίστ!

Ήταν, μάλιστα, η κορυφαία επιθετική του εμφάνιση με την Εθνική μέχρι εκείνη τη στιγμή, με τα επτά εύστοχα τρίποντα να αποτελούν μια ξεχωριστή επίδοση. Η συγκεκριμένη νίκη είχε τεράστια σημασία, καθώς ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, που διεξήχθη στην Κίνα, με προπονητή τον αείμνηστο Θανάση Σκουρτόπουλο.

Τα εντυπωσιακά ποσοστά του από την περιφέρεια, ωστόσο, δεν περιορίζονται στις υποχρεώσεις του φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο.

Στις 3 Ιανουαρίου 2026, σε αναμέτρηση της Παρτίζαν με την Μπόρατς, που ολοκληρώθηκε με σκορ 106-91, ο Έλληνας γκαρντ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στην Αδριατική Λίγκα, έχοντας 22 πόντους, 8 ασίστ και το εντυπωσιακό 7/7 τρίποντα!

Είχε προηγηθεί και η εμφάνισή του απέναντι στην Μπόσνα, στις 6 Μαΐου, όταν η Παρτίζαν επικράτησε με 81-73. Ο Καλάθης είχε 16 πόντους, με 4 εύστοχα τρίποντα.

Αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο έμπειρος γκαρντ είχε καταγράψει δύο αγώνες με τέσσερα εύστοχα τρίποντα στο ΝΒΑ, αγωνιζόμενος με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου 2014 στην αναμέτρηση Γκρίζλις-Μιλγουόκι Μπακς 99-90, είχε 22 πόντους με 4/5 τρίποντα. Επίσης στις 27 Απριλίου 2015 στην συνάντηση Γκρίζλις-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 92-99, είχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα.

Επομένως, η απορία του Βασίλη Σπανούλη έχει μια ξεκάθαρη απάντηση, πως ο Νικ Καλάθης έχει σκοράρει ξανά τέσσερα, αλλά και πολύ περισσότερα τρίποντα σε έναν αγώνα!

Τα επτά τρίποντα με την Εθνική Ελλάδας και τα 7/7 με την Παρτίζαν την περσινή σεζόν αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές αποδείξεις ότι, παρά το γεγονός πως έχει καθιερωθεί κυρίως ως ένας από τους κορυφαίους (αν όχι ο κορυφαίος) δημιουργούς της γενιάς του, ο Νικ Καλάθης διαθέτει και την ικανότητα να «εκτελεί» από μακριά όταν βρει ρυθμό. Και το έκανε πολύ καλά στο πρώτο ντέρμπι της νέας εποχής στις «μάχες» ΠΑΟΚ-Άρη.