Σπανούλης: «Εμείς το κάναμε να φανεί εύκολο»

Ο Βασίλης Σπανούλης… έκλεισε και το κεφάλαιο Ρίγα Ζέλι υποστηρίζοντας ότι η εξαιρετική απόδοση της ομάδας του έκανε εύκολο τον αγώνα.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «ήμασταν έτοιμοι πνευματικά και αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο, ίσα-ίσα που τον σεβαστήκαμε και ήμασταν καλοί στο γήπεδο. Πιστεύω ότι εμείς το κάναμε έτσι το παιχνίδι. Μπορεί να φάνηκε εύκολο αλλά ήταν η απόδοσή μας και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ωστόσο, αυτό το παιχνίδι τελείωσε και κοιτάμε το επόμενο».

Ρωτήθηκε για τον επιθετικό πλουραλισμό. «Είναι το στιλ παιχνιδιού μας. Γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Είναι η νοοτροπία μας να πασάρουμε, να παίξουμε μαζί, ενωμένοι και σωστά αναζητώντας την καλύτερη δυνατή εκτέλεση και το ελεύθερο σουτ», απάντησε και ρωτήθηκε για την ευστοχία στο τρίποντο. «Είχαμε καλή δημιουργία από τους κοντούς και καλά σκριν από τους ψηλούς. Κι έτσι όλα τα σουτ που πήραμε ήταν προϊόν της δημιουργίας και ήταν όλα σωστά σουτ. Ξεκίνησαν από την καλή άμυνα μέσα από την οποία δημιουργήσαμε στην επίθεση».