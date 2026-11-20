Στην ΚΑΕ Άρης υπάρχει προβληματισμός για τον ορισμό του Γιώργου Πουρσανίδη στο ντέρμπι (21/11) με τον ΠΑΟΚ καθώς υπάρχουν διαχρονικά παράπονα για τις αποφάσεις του.

Τελευταία περίπτωση ήταν ο πρόσφατος εντός έδρας αγώνας με τον Παναθηναϊκό όπου παρά τη νίκη, οι «κίτρινοι» είχαν παράπονα για τα κριτήρια των αποφάσεων του Γιώργου Πουρσανίδη. Δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια αλλά εξωτερίκευσαν τη δυσαρέσκειά τους για τις αποφάσεις του Θεσσαλονικιού διαιτητή.

Καθώς υπήρξαν κι άλλα παιχνίδια στο πρόσφατο παρελθόν με πιο χαρακτηριστικό το εκτός έδρας παιχνίδι της περσινής χρονιάς με το Μαρούσι. Οι «κίτρινοι» είχαν διατυπώσει παράπονα για τη διαιτησία και του περσινού ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία και ειδικότερα για τον Γιώργο Πουρσανίδη και πάλι για τα κριτήρια των αποφάσεων και τη μεγάλη διαφορά στις ελεύθερες βολές.

Για όλα τα παραπάνω, ο ορισμός του έμπειρου διαιτητή στο αυριανό (21/11, 17:30) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ προκάλεσε τον προβληματισμό των ανθρώπων της ΚΑΕ και αυτός δεν αφορά τόσο την ιδιαιτερότητα αυτών των αγώνων ή το βαθμολογικό ενδιαφέρον όσο τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις στους προηγούμενους αγώνες.