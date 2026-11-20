Λίγο πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου (21/11, 17:30) στο Παλατάκι, το Gazzetta παρουσιάζει τα αγωνιστικά μπάτζετ των δύο ομάδων, τα συμβόλαια που ξεχωρίζουν και τα εκατομμύρια πίσω από τη νέα εποχή των δύο... αιωνίων της Θεσσαλονίκης.

Το μεγάλο μπασκετικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επιστρέφει στις 21 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στο Παλατάκι τον Άρη για το πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι της σεζόν, που φέρνει θύμησες της θρυλικής δεκαετίας του '80.

Είναι δεδομένο πια πώς η Θεσσαλονίκη έχει ξαναβρεί τη θέση της στον μπασκετικό χάρτη (και στον ευρωπαϊκό) και το αποδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο με κάθε ευκαιρία. Τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Άρης έχουν φροντίσει απο το ξεκίνημα της φετινής σεζόν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και το Σάββατο η PAOK Sports Arena θα φιλοξενήσει μία συνάντηση της μπασκετικής ιστορίας ολόκληρης της χώρας με εντελώς άλλες διαστάσεις πλέον.

Όταν άνοιξε η συζήτηση το περασμένο καλοκαίρι, λίγοι περίμεναν ότι αυτή η επενδυτική στροφή θα μεταφραστεί τόσο γρήγορα σε τέτοια αγωνιστική κυριαρχία στο παρκέ κι όμως, σήμερα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μόνος πρώτος και αήττητος με 7-0 και τον Άρη να ακολουθεί ακριβώς από πίσω σε απόσταση αναπνοής με 6-1, έχοντας μάλιστα ρίξει στο καναβάτσο μέσα στο Αλεξάνδρειο τόσο τον Παναθηναϊκό (101-91) όσο και τον Ολυμπιακό (100-78).

Η κορυφή αυτή συνδυάζεται μέχρι στιγμής με την αγωνιστική εικόνα, αλλά και τα σημαντικά οικονομικά δεδομένα με τις σπουδαίες επενδύσεις, που έχουν διαμορφώσει τη σημερινή εικόνα των δύο συλλόγων που στοχεύουν όχι μόνο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και στην είσοδό τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το Gazzetta, λοιπόν, συγκέντρωσε τα αγωνιστικά budget των δύο ομάδων για να αποτυπωθεί και με νούμερα η εντελώς νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη συμπρωτεύουσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον πάγκο, η μονομαχία έχει τη δική της ξεχωριστή πινελιά, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης θα βρεθεί απέναντι στον Αντρέα Τρινκιέρι. Οι δύο τεχνικοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στο παρελθόν στη EuroLeague με τον Λαρισαίο κόουτς στον πάγκο της Μονακό και τον Ιταλό σε εκείνον της Ζάλγκιρις, με τον Σπανούλη να παίρνει τη νίκη στην παράταση με 96-86.

Τα συμβόλαια του ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο της λίστας είναι εκείνο του Τσέντι Όσμαν, το οποίο φτάνει τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί ο Νικ Καλάθης με 1 εκατομμύριο, ενώ Μάρκους Φόστερ και Κάιλ Αλεξάντερ βρίσκονται στις 900.000 δολάρια έκαστος. Πρόκειται για μια κατανομή που δείχνει ότι σημαντικό μέρος της επένδυσης έχει κατευθυνθεί σε παίκτες με υψηλή οικονομική αξία, με τον Ραϊκουάν Γκρέι να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα στα 850.000 δολάρια.

Βέβαια, τα μεγαλύτερα συμβόλαια της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι ουσιαστικά θα απουσίαζουν απο το ντέρμπι με τον μεν Όσμαν να μένει εκτός για διάστημα περίπου τριών μηνών λόγω ρήξης μηνίσκου και τον δε Μάρκους Φόστερ να κρίνεται αμφίβολος μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς ταλαιπωρούταν από διάστρεμμα. Συνολικά, τα συμβόλαια που περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα στοιχεία για τον ΠΑΟΚ φτάνουν τα 9,2 εκατομμύρια δολάρια για τους ξένους και το 1,03 εκατομμύριο ευρώ για τους Έλληνες, ενώ αυτό που μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη έκπληξη είναι το συμβόλαιο του Μπριν Ταϊρί, ο οποίος αναλογικά με τη συνεισφορά του λαμβάνει 450 χιλιάρικα.

Παίκτης Συμβόλαιο Τσέντι Όσμαν 3.000.000 $ Νικ Καλάθης 1.000.000 $ Μάρκους Φόστερ 900.000 $ Κάιλ Αλεξάντερ 900.000 $ Ραϊκουάν Γκρέι 850.000 $ Ναζ Μήτρου-Λονγκ 700.000 $ Τρεβορ Χάτζινς 500.000 $ Ντονάτας Μοτιεγιούνας 500.000 $ Μπριν Ταϊρί 450.000 $ Μπεν Μουρ 400.000 $ Σύνολο ξένων 9.200.000 $ Νίκος Χουγκάζ 500.000 € Νάσος Μπαζίνας 200.000 € Δημήτρης Κακλαμανάκης 160.000 € Νίκος Περσίδης 100.000 € Γιώργος Φίλλιος 70.000 € Σύνολο Ελλήνων 1.030.000 €

Τα συμβόλαια του Άρη

Στον αντίποδα, ο Άρης έχει διαμορφώσει εξίσου ένα ρόστερ με σημαντικές οικονομικές απαιτήσεις με την κορυφή να ανήκει στον Ρόμπινσον Ερλ με 1,8 εκατομμύρια και τον Βασίλη Τολιόπουλο να ακολουθεί με 1 εκατομμύριο.

Μόργκαν, Μπιρτς και Ντιμιτρίγιεβιτς βρίσκονται στα 800.000 ευρώ, ενώ ο Λιντέλ και ο Μοκόκα ακολουθούν με 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερη θέση στην οικονομική αποτύπωση έχει και ο ελληνικός κορμός, με τον Χαραλαμπόπουλο να φτάνει τις 625.000 ευρώ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο τις 500.000. Η λίστα του Άρη δείχνει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σύνολο με αρκετές λύσεις και βάθος, χωρίς η επένδυση να συγκεντρώνεται αποκλειστικά σε έναν ή δύο παίκτες. Το άθροισμα των ποσών που έχουν δοθεί φτάνει τα 9.015.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο ποσό που να έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Παίκτης Συμβόλαιο Ρόμπινσον Ερλ 1.800.000 € Βασίλης Τολιόπουλος* 1.000.000 € Ματ Μόργκαν 800.000 € Θανάσης Αντετοκούνμπο — Κεμ Μπιρτς 800.000 € Νέναντ Ντιμιτρίγιεβιτς 800.000 € Έι Τζέι Λιντέλ 700.000 € Άνταμ Μοκόκα 700.000 € Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 625.000 € Κώστας Αντετοκούνμπο 500.000 € Στέφαν Γιόβιτς 500.000 € Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ 370.000 € Γιώργος Τανούλης 150.000 € Λευτέρης Μποχωρίδης 120.000 € Στέλιος Πουλιανίτης 90.000 € Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου 60.000 € Σύνολο γνωστών συμβολαίων 9.015.000 €

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, βρίσκεται στο γεγονός ότι οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν από νωρίς μια εικόνα αντάξια των προσδοκιών που δημιούργησαν το καλοκαίρι ασχέτως από τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία παρεμπιπτόντως είναι και κοντινά. Το Σάββατο, η ιστορία γράφεται ξανά, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Με τον ΠΑΟΚ να θέλει να προστατεύσει το αήττητό του και τον Άρη να επιδιώκει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή.