Με βίντεο σκιαγράφησης του αντιπάλου και προπόνηση, ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το ντέρμπι (21/11, 17:30) με τον ΠΑΟΚ.

Οι «κίτρινοι» θα παραταχθούν με τη γνωστή απουσία του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου – ο οποίος προβλέπεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος – ενώ στην απογευματινή προπόνηση δεν συμμετείχε ούτε ο Στέφαν Γιόβιτς λόγω μυϊκού προβλήματος. Και για τον Σέρβο γκαρντ ισχύει ό,τι και για τον Έλληνα φόργουορντ, καθώς θα ξεκινήσει προπονήσεις στο διάστημα της διακοπής του Πρωταθλήματος.

Το σημερινό (20/11) πρόγραμμα περιλάμβανε σκιαγράφηση του αντιπάλου και προπόνηση καθώς ο Κώστας Χαραλαμπίδης (άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη) είπε μεταξύ άλλων ότι… «Θεωρώ ότι δύο ομάδες δεν έχουν πολλά κρυφά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έκπληξη στη ροή του αγώνα. Τα δικά μας χαρακτηριστικά, που συνήθως αποτυπώνονται και στον τρόπο με τον οποίον αμυνόμαστε και εκτελούμε, είναι αυτά που μας έχουν δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτη η πνευματική ετοιμότητα και η ένταση που θα βγάλουμε μέσα στο παρκέ. Επιθετικά είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που θα αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που θα βγάλουμε από τις συνεργασίες.

Η ομάδα έχει δείξει μέχρι τώρα πως το επίπεδο συγκέντρωσης και εγρήγορσης είναι πάντα υψηλό, ανεξαρτήτως αντιπάλου, και είμαι βεβαίως πως έτσι θα παρουσιαστούμε και αύριο».