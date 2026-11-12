Με buzzer-beater του Ιφί, η Παρί επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 111-109 στην παράταση για την 11η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Ναντίρ Ιφί έγινε ο.... ήρωας του Παρισιού και πετυχαίνοντας buzzer-beater λέι-απ έδωσε τη νίκη στην Παρί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με 111-109.

Σε ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση ο Γάλλος γκαρντ πήρε την ευθύνη για την ομάδα του στην τελευταία κατοχή και μπόρεσε να της δώσει τη νίκη, ενώ όλο το βράδυ ήταν άστοχος με (3/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα).

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νιλικίνα με 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα για τη Φενέρ, ξεχώρισε ο Χόρτον-Τάκερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Παρί - Φενέρμπαχτσε:

Πιο εύστοχη και πιο αποτελεσματική ήταν η Παρί στο πρώτο δεκάλεπτο (7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και μπόρεσε να πάρει... αέρα 9 πόντων (23-14, 10').

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Ιφί πήρε το... όπλο του και έστειλε τη διαφορά στους 10 (29-19, 12'), μετά από εύστοχο τρίποντο που ευστόχησε. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους έβγαλε αντίδραση και στη συνέχεια μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά (32-27, 15'), μετά από γκολ φάουλ του Κι, ωστόσο οι Παριζιάνοι είχαν άμεσες απαντήσεις με τον Ετιέν να διαμορφώνει το (38-29, 15').

Non Tyson c’est trop 🎯 QT2 @ParisBasketball 35 @FBBasketbol 27 https://t.co/1ouHqv8S1x — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 11, 2026

Δύο τρίποντα του Ιφί, διαμόρφωσαν το (50-35), στέλνοντας τη διαφορά στους 15. Η Φενέρ απάντησε γρήγορα, πραγματοποιώντας σερί 8-0 και πήγε στα αποδυτήρια με -7 (50-43, 20').

MOMOOOOOOOO ⚒️😤😤 QT2 @ParisBasketball 40 @FBBasketbol 29 https://t.co/coYlAD3kTl — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 11, 2026

Μετά την ανάπαυλα το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε με την Παρί να βρίσκει ρυθμό στην επίθεσή της μέσω της καλής της άμυνας και να διατηρεί την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή (60-48, 24').

Οι Τούρκοι είχαν απάντηση, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (4-12) και... ψαλίδισαν τη διαφορά στους τέσσερις (64-60), μετά από τρίποντο του Χόρτον-Τάκερ, ενώ ο Μπάλντγουϊν μείωσε στον πόντο (64-63, 28'). Η αντεπίθεση της Φενέρμπαχτσε συνεχίστηκε και μπόρεσε να περάσει μπροστά (66-67, 29'), κάνοντας ολική ανατροπή.

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με αμφότερες τις ομάδες να είναι κοντά στο σκορ (77-76, 32'). Οδεύοντας προς το φινάλε, οι «γηπεδούχοι» κρατούσαν το προβάδισμα (85-81, 35'), ενώ λίγο αργότερα ο Ρόντεν έκανε το (86-81, 36'). Η Παρί είχε τον έλεγχο και διατήρησε το προβάδισμα, βάζοντας τις κρίσιμες βολές (90-83, 38').

Με το σκορ να είναι (92-84, 38'), ο Σιλντς πέτυχε τρίποντο και έφερε ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση του αγώνα, (92-87, 38'), ωστόσο στη συνέχεια η Φενέρ έχασε την ευκαιρία να μειώσει κιάλο, υποπίπτοντας σε ποιο εύκολα λάθη. Ο Χόρτον-Τάκερ διαμόρφωσε το (92-89), με τους γηπεδούχους μετέπειτα να χάνουν την επίθεση και να δίνουν κατοχή στη Φενέρ, με 29.4 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Σιλντς πήρε την ευθύνη, ωστόσο αστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Ο Μπιτίμ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και πήγε στις βολές, ευστοχώντας στη μία (92-90), με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η Παρί είχε την κατοχή, όμως ο Μπάλνγουϊν έκλεψε και ισοφάρισε, πετυχαίνοντας καλάθι στον αιφνιδιασμό (92-92, 40'). Ο Ιφί έχασε στη συνέχεια δύο προσπάθειες και το ματς... οδηγήθηκε στην παράταση.

Ένα γρήγορο 4-0 της Παρί στην παράταση, της έδωσε το προβάδισμα στην έναρξη της παράτασης (96-92, 41'). Η Φενέρ μείωσε και με εκ νέου 4-0 ισοφάρισε στους 96 πόντους, τρία λεπτά πριν το φινάλε. Ο Σιλτνς έβαλε μπροστά την τούρκικη ομάδα (96-99, 42'), με το σερί των φιλοξενούμενων να μεγαλώνει (7-0).

Ο Μπάλντγουϊν το πήρε προσωπικά και με μεγάλο τρίποντο έκανε το (97-102), δίνοντας +5 στη Φενέρ, ωστόσο η απάντηση ήρθε γρήγορα από τον Ερέρα που διαμόρφωσε το (100-102), κρατώντας στο ματς τους Γάλλους.

Ο Μπάλνγουϊν έκανε το (100-103), όμως ο Ερέρα και πάλι ήταν εκεί και με τρίποντη... βόμβα ισοφάρισε στους 103 πόντους. Ο Χόρτον-Τάκερ έδωσε για ακόμη μία φορά προβάδισμα στην ομάδα του (103-104), όμως ο Νιλικίνα με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα του (106-104). Ο Σιλντς ισοφάρισε με βολές (106-106), 28.2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Την επίθεση για την Παρί πήρε ο Νιλικίνα, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό και έδωσε προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους (109-106), 8.7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Για ακόμη μία φορά η Φενέρμπαχτσε απάντησε, καθώς ο Σιλντς ευστόχησε σε τρίποντο και έφερε και πάλι το ματς στα ίσια (109-109), 6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Ιφί πήρε την μπάλα και πιο αποφασισμένος από ποτέ πήρε την ευθύνη και σκόραρε με λέι-άπ, δίνοντας τη νίκη στην Παρί σε «νεκρό» χρόνο.

I @thenadirhifi WINS IT IN PARIS IN OT! WHAT JUST HAPPENED, ABSOLUTE SCENES IN PARIS! https://t.co/EpYAx7qwgy — EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2026



Τα δεκάλεπτα: 23-14, 50-43, 72-72, 92-92 κ.δ, 111-109παρ.



ΝΙΚΗΕ ΓΙΑΤΙ...Ο Ιφί ευστόχησε στο τελευταίο λέι-απ παρά την αστοχία του σε όλο το ματς.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Νιλικίνα με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Γουόρεν με 19 πόντους.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Χόρτον-Τάκερ με 32 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Τάρπεϊ με 2 πόντους σε 18:04 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το double-double του Χόρτον-Τάκερ, με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.