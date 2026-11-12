Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109 : Ο Ιφί... ξέρανε τους Τούρκους

Παναγιώτης Αρταβάνης
Με buzzer-beater του Ιφί, η Παρί επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 111-109 στην παράταση για την 11η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Ναντίρ Ιφί έγινε ο.... ήρωας του Παρισιού και πετυχαίνοντας buzzer-beater λέι-απ έδωσε τη νίκη στην Παρί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με 111-109.

Σε ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση ο Γάλλος γκαρντ πήρε την ευθύνη για την ομάδα του στην τελευταία κατοχή και μπόρεσε να της δώσει τη νίκη, ενώ όλο το βράδυ ήταν άστοχος με (3/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα).

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Νιλικίνα με 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα για τη Φενέρ, ξεχώρισε ο Χόρτον-Τάκερ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Παρί - Φενέρμπαχτσε:

Πιο εύστοχη και πιο αποτελεσματική ήταν η Παρί στο πρώτο δεκάλεπτο (7/11 δίποντα, 3/6 τρίποντα) και μπόρεσε να πάρει... αέρα 9 πόντων (23-14, 10').

 

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Ιφί πήρε το... όπλο του και έστειλε τη διαφορά στους 10 (29-19, 12'), μετά από εύστοχο τρίποντο που ευστόχησε. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους έβγαλε αντίδραση και στη συνέχεια μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά (32-27, 15'), μετά από γκολ φάουλ του Κι, ωστόσο οι Παριζιάνοι είχαν άμεσες απαντήσεις με τον Ετιέν να διαμορφώνει το (38-29, 15').

Δύο τρίποντα του Ιφί, διαμόρφωσαν το (50-35), στέλνοντας τη διαφορά στους 15. Η Φενέρ απάντησε γρήγορα, πραγματοποιώντας σερί 8-0 και πήγε στα αποδυτήρια με -7 (50-43, 20').

Μετά την ανάπαυλα το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε με την Παρί να βρίσκει ρυθμό στην επίθεσή της μέσω της καλής της άμυνας και να διατηρεί την απόσταση του σκορ σε διψήφια τιμή (60-48, 24').

Οι Τούρκοι είχαν απάντηση, πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (4-12) και... ψαλίδισαν τη διαφορά στους τέσσερις (64-60), μετά από τρίποντο του Χόρτον-Τάκερ, ενώ ο Μπάλντγουϊν μείωσε στον πόντο (64-63, 28'). Η αντεπίθεση της Φενέρμπαχτσε συνεχίστηκε και μπόρεσε να περάσει μπροστά (66-67, 29'), κάνοντας ολική ανατροπή.

Η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με αμφότερες τις ομάδες να είναι κοντά στο σκορ (77-76, 32'). Οδεύοντας προς το φινάλε, οι «γηπεδούχοι» κρατούσαν το προβάδισμα (85-81, 35'), ενώ λίγο αργότερα ο Ρόντεν έκανε το (86-81, 36'). Η Παρί είχε τον έλεγχο και διατήρησε το προβάδισμα, βάζοντας τις κρίσιμες βολές (90-83, 38').

Με το σκορ να είναι (92-84, 38'), ο Σιλντς πέτυχε τρίποντο και έφερε ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση του αγώνα, (92-87, 38'), ωστόσο στη συνέχεια η Φενέρ έχασε την ευκαιρία να μειώσει κιάλο, υποπίπτοντας σε ποιο εύκολα λάθη. Ο Χόρτον-Τάκερ διαμόρφωσε το (92-89), με τους γηπεδούχους μετέπειτα να χάνουν την επίθεση και να δίνουν κατοχή στη Φενέρ, με 29.4 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Σιλντς πήρε την ευθύνη, ωστόσο αστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Ο Μπιτίμ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και πήγε στις βολές, ευστοχώντας στη μία (92-90), με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν. Η Παρί είχε την κατοχή, όμως ο Μπάλνγουϊν έκλεψε και ισοφάρισε, πετυχαίνοντας καλάθι στον αιφνιδιασμό (92-92, 40'). Ο Ιφί έχασε στη συνέχεια δύο προσπάθειες και το ματς... οδηγήθηκε στην παράταση.

Ένα γρήγορο 4-0 της Παρί στην παράταση, της έδωσε το προβάδισμα στην έναρξη της παράτασης (96-92, 41'). Η Φενέρ μείωσε και με εκ νέου 4-0 ισοφάρισε στους 96 πόντους, τρία λεπτά πριν το φινάλε. Ο Σιλτνς έβαλε μπροστά την τούρκικη ομάδα (96-99, 42'), με το σερί των φιλοξενούμενων να μεγαλώνει (7-0).

Ο Μπάλντγουϊν το πήρε προσωπικά και με μεγάλο τρίποντο έκανε το (97-102), δίνοντας +5 στη Φενέρ, ωστόσο η απάντηση ήρθε γρήγορα από τον Ερέρα που διαμόρφωσε το (100-102), κρατώντας στο ματς τους Γάλλους.

Ο Μπάλνγουϊν έκανε το (100-103), όμως ο Ερέρα και πάλι ήταν εκεί και με τρίποντη... βόμβα ισοφάρισε στους 103 πόντους. Ο Χόρτον-Τάκερ έδωσε για ακόμη μία φορά προβάδισμα στην ομάδα του (103-104), όμως ο Νιλικίνα με τρίποντο έβαλε μπροστά την ομάδα του (106-104). Ο Σιλντς ισοφάρισε με βολές (106-106), 28.2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Την επίθεση για την Παρί πήρε ο Νιλικίνα, ο οποίος ευστόχησε σε τρίποντο με ταμπλό και έδωσε προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους (109-106), 8.7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Για ακόμη μία φορά η Φενέρμπαχτσε απάντησε, καθώς ο Σιλντς ευστόχησε σε τρίποντο και έφερε και πάλι το ματς στα ίσια (109-109), 6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Ο Ιφί πήρε την μπάλα και πιο αποφασισμένος από ποτέ πήρε την ευθύνη και σκόραρε με λέι-άπ, δίνοντας τη νίκη στην Παρί σε «νεκρό» χρόνο.


Τα δεκάλεπτα: 23-14, 50-43, 72-72, 92-92 κ.δ, 111-109παρ.


ΝΙΚΗΕ ΓΙΑΤΙ...Ο Ιφί ευστόχησε στο τελευταίο λέι-απ παρά την αστοχία του σε όλο το ματς.
MVP ΗΤΑΝ Ο...Νιλικίνα με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Γουόρεν με 19 πόντους.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Χόρτον-Τάκερ με 32 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Τάρπεϊ με 2 πόντους σε 18:04 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Το double-double του Χόρτον-Τάκερ, με 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.

PARIS BASKETBALL111 POINTS
Coach: Maxime Lefevre
2PT FG3PT FGFTREBBLOCKSOFF. FOULS
#PLAYERMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFAGCDPIR+/-
1T. Warren *25:38195/862.5%3/560%0/00%235032014116
2N. Hifi *26:43113/1127.3%1/714.3%2/2100%12341402164
3T. Tarpey *18:0421/1100%0/10%0/00%0111100050-1
4L. Cavaliere06:3700/00%0/10%0/00%1011010010-1
5F. Ntilikina23:34222/366.7%4/850%6/6100%022302012421
7S. Herrera *21:20121/250%3/650%1/250%213601001115
8J. Rhoden24:48134/666.7%0/10%5/771.4%022112003411
9T. Etienne22:20111/333.3%3/837.5%0/00%00021001413
13A. Dokossi21:07114/4100%0/00%3/475%235110103217
15M. Faye *20:12104/4100%0/00%2/450%415031201319
20J. Morgan07:2300/00%0/00%0/00%11200000002
24A. Johnson07:1400/10%0/00%0/00%0000100130-4
TOTAL225:0011125/4358.1%14/3737.8%19/2576%151934191214362822106

* Starting five · F/AG: Blocks for/against · C/D: Offensive fouls · —: Data not supplied


FENERBAHCE TARFIN ISTANBUL109 POINTS
Coach: Saras Jasikevicius
2PT FG3PT FGFTREBBLOCKSOFF. FOULS
#PLAYERMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTSTLTOFAGCDPIR+/-
0S. Larkin *18:1452/366.7%0/20%1/1100%22421200128
1M. Bingham *24:16145/5100%1/250%1/250%246121503325
2W. Baldwin IV30:25225/955.6%3/475%3/475%011432003524
8T. Horton Tucker33:473212/1485.7%1/520%5/771.4%4610207001634
9J. Juzang00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
11T. Forrest *16:10104/666.7%0/10%2/2100%112230011214
12B. Key *22:5942/2100%0/00%0/10%13401300313
16D. Powell13:1000/00%0/00%0/00%1121110040-1
17O. Bitim00:0000/00%0/00%0/00%00000000000
21W. Clyburn30:58112/540%1/520%4/4100%112302112611
31S. Shields *27:34110/10%3/742.9%2/2100%03340201329
43I. Sargiunas07:2700/10%0/00%0/00%00000000010
TOTAL225:0010932/4669.6%9/2634.6%18/2378.3%172643191120632128136

* Starting five · F/AG: Blocks for/against · C/D: Offensive fouls · —: Data not supplied

@Photo credits: x_Paris Basketball
     

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