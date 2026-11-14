Η Παρί έκανε επίδειξη δύναμης και επικράτησε της Λιμόζ με 97-82, δείχνοντας έτοιμη για τη διαβολοβδομάδα.

Δεν είχε κανένα πρόβλημα να βγάλει την ποιότητα της στο παρκέ η Παρί και να συνεχίσει με νίκες στην Γαλλία. Οι Παριζιάνοι ήταν απολαυστικοί και επικράτησαν με της Λιμόζ. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 8-1 στο γαλλικό πρωτάθλημα για να ρίξουν στο 2-6 τους ηττημένους.

Από την πλευρά των νικητών ο ηγέτης Ιφί ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, με τον Ρόντεν να προσθέτει 13 πόντους και τον Αγιαγί να τελειώνει με 12 πόντους. Στον αντίποδα Λαμπεϊρί και Γουέμπστερ μέτρησαν από 14 αλλά δεν έφταναν.

Οι Παριζιάνοι φιλοξενούνται από τη Μπαρτσελόνα στις 17/11, ενώ δύο μέρες μετά παίζουν εντός έδρας με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Λίγες μέρες πριν είχαν νικήσει τη Φενέρ με το νικητήριο καλάθι του Ιφί.