O Τσους Μπουένο βρίσκεται στο Pavello Nou Congost και αφού τα είπε με τον Γιώργο Τσιάρα, θα δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Παρών και ο Ζόραν Σάβιτς.

Παρουσία με μεγάλο σημαντικό συμβολισμό σε αυτό το μομέντουμ, στο αποψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μανρέσα για την 8η αγωνιστική του Eurocup.

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, βρίσκεται στο γήπεδο και μάλιστα, είχε συνομιλία για αρκετή ώρα, με τον GM του ΠΑΟΚ, Γιώργο Τσιάρα.

Το "παρών" στο γήπεδο, δίνει και ο παλιός αθλητής του ΠΑΟΚ, Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος θα δει το παιχνίδι από τα επίσημα, δίπλα στον Μπουένο.