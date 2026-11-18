Στο Μανρέσα - ΠΑΟΚ ο Τσους Μπουένο (pic)
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O Τσους Μπουένο βρίσκεται στο Pavello Nou Congost και αφού τα είπε με τον Γιώργο Τσιάρα, θα δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Παρών και ο Ζόραν Σάβιτς.
Παρουσία με μεγάλο σημαντικό συμβολισμό σε αυτό το μομέντουμ, στο αποψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μανρέσα για την 8η αγωνιστική του Eurocup.
Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, βρίσκεται στο γήπεδο και μάλιστα, είχε συνομιλία για αρκετή ώρα, με τον GM του ΠΑΟΚ, Γιώργο Τσιάρα.
Το "παρών" στο γήπεδο, δίνει και ο παλιός αθλητής του ΠΑΟΚ, Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος θα δει το παιχνίδι από τα επίσημα, δίπλα στον Μπουένο.
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