Στα 37 του χρόνια, ο Νικ Καλάθης εξακολουθεί να παραδίδει μαθήματα μπασκετικής ευφυΐας παραμένοντας ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο με την απουσία του πάντα να είναι πλήγμα.

Για τους αληθινούς λάτρεις του μπάσκετ, οι αριθμοί και τα στατιστικά δεν παίζουν πάντα ρόλο, όσο κι αν τις περισσότερες φορές είναι πιο φανταχτερά και κλέβουν την παράσταση. Η πραγματική μαγεία της «πορτοκαλί θεάς» κρύβεται στο μπασκετικό iq κι αν ένας Έλληνας παίκτης διακρίνεται από αυτό το χαρακτηριστικό είναι ο Νικ Καλάθης.

Ο μαέστρος του ΠΑΟΚ, ο στρατηγός της Εθνικής ομάδας, η ακούραστη αυτή μηχανή ετών 37 έκανε το όνομα του συνώνυμο της αμφισβήτησης, αλλά και της αφοσίωσης και στην τελική, ποιος να του πει και τι; Η αξία του Νικ ποτέ δεν χώρεσε σε τίτλους, ρεκόρ και νούμερα κι ας έχει βάλει τα γυαλιά σε πολλούς μέσω αυτών. Το μεγαλύτερο προσόν είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι, στις αποφάσεις που παίρνει πριν καν φτάσει η μπάλα στα χέρια του, στην ικανότητά του να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες του.

Όταν το καλοκαίρι ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, οι ψίθυροι δεν έλειψαν. Πολλοί στάθηκαν στην ηλικία του, άλλοι στο υψηλό συμβόλαιο, αναρωτώμενοι τι κίνητρο μπορεί να έχει ένας παίκτης με 17 τίτλους και γεμάτο βιογραφικό σε μπασκετική ηλικία που, κατά τα ψέματα, οδεύει προς τη δύση της. Ο Αντρέα Τρινκιέρι, όμως, ήξερε ακριβώς τι έπαιρνε. Πήρε έναν «μαέστρο» μέσα στις τέσσερις γραμμές. Από τα φιλικά του καλοκαιριού, το Super Cup του Σεπτεμβρίου και τις συνεχείς «μάχες» σε Ελλάδα και Ευρώπη ο Καλάθης αποτελεί τον απόλυτο ρυθμιστή, τον μοναδικό ηγέτη του «Δικεφάλου».

Ο Νικ Καλάθης δεν χρωστάει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν

Το βράδυ του Σαββάτου (21/11), στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, ο 37χρονος γκαρντ έδωσε ακόμη μία παράσταση από εκείνες που υπενθυμίζουν γιατί το ευρωπαϊκό μπάσκετ εξακολουθεί να χρειάζεται αυθεντικούς πλέι μέικερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με 99-77, σε ένα ντέρμπι με ξεχωριστή σημασία για τη Θεσσαλονίκη που αδιαμφισβήτητα έχει επιστρέψει στις ένδοξες μέρες της και ο Καλάθης ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Σε 32 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα συμμετοχής, μέτρησε 12 πόντους με 4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος. Μια εμφάνιση που συμπεριλάμβανε τόσο εκτέλεση και δημιουργία. όσο και έλεγχο του ρυθμού, αμυντική συνεισφορά και, πάνω απ' όλα, εκείνη την αίσθηση ότι κάθε φορά που η μπάλα περνάει από τα χέρια του κάτι καλό πρόκειται να συμβεί. Αυτή τη σιγουριά λίγοι μπορούν να την προσφέρουν στους συμπαίκτες τους.

Ο Βασίλης Σπανούλης, μάλιστα, στάθηκε μετά το παιχνίδι στα τέσσερα εύστοχα τρίποντά του, αναρωτώμενος αν έχει υπάρξει άλλη φορά τόσο παραγωγικός από την περιφέρεια. Η απορία του είχε τη δική της βάση, αφού ο Καλάθης έχει συνδεθεί περισσότερο με τη δημιουργία παρά με το μακρινό σουτ. Μόνο που η ιστορία του έχει και τέτοιες βραδιές. Το 2018, απέναντι στη Γεωργία, είχε σημειώσει 31 πόντους με επτά τρίποντα, ενώ την περασμένη σεζόν είχε πετύχει επτά στα επτά με τη φανέλα της Παρτίζαν.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι ότι μπορεί να βάλει τέσσερα ή επτά τρίποντα. Είναι ότι στα 37 του εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να επηρεάζει ένα παιχνίδι σε κάθε πιθανό επίπεδο και αυτό ακριβώς είναι που τον κάνει τόσο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και για την Εθνική του Βασίλη Σπανούλη.

Η Ελλάδα πάντα μέσα στην καρδιά του και η... αδικία της Ρίγας

Για να καταλάβει κανείς γιατί ο Καλάθης στα 37 του μοιάζει να παίζει με την ίδια λύσσα που είχε στα 20, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Η ιστορία του αρχίζει αρκετά μακριά από τα ελληνικά γήπεδα. Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου 1989 στο Κάσελμπερι της Φλόριντα, μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα περιβάλλον με έντονο το αμερικανικό στοιχείο. Η Ελλάδα, όμως, δεν ήταν ποτέ μια μακρινή αναφορά για την οικογένειά του.

Ο παππούς του, Βασίλης, που έφυγε στα 21 του από τα Λύχνα της Λήμνου αναζητώντας μια καλύτερη τύχη στις ΗΠΑ, φρόντισε να του μεταλαμπαδεύσει την αγάπη για την πατρίδα. Του μιλούσε διαρκώς ελληνικά, του μετέφερε τις εικόνες και την περηφάνια του νησιού, χτίζοντας έναν δεσμό που δεν έσβησε ούτε όταν έφυγε από τη ζωή, λίγο πριν δει τον εγγονό του με το εθνόσημο έχοντας προλάβει όμως να τον παρακολουθήσει στα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, όντας ο μεγαλύτερός του φαν.

Ο Καλάθης μπορεί να δυσκολεύεται ακόμη στα ελληνικά, μπορεί να κουβαλάει την αμερικανική του προφορά σαν σήμα κατατεθέν, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού μπάσκετ κέρδισε με το σπαθί του τον τίτλο του «πιστού στρατιώτη» της Εθνικής. Όταν το 2009 προσγειώθηκε στον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας απέναντί του θρύλους όπως ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης και ο Γιασικεβίτσιους, δεν ήξερε καν ποιοι ήταν. Ήξερε μόνο πως έπρεπε να μπει στην προπόνηση και να δείξει ποιος είναι. Αυτή η νοοτροπία τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης το 2011, στην κορυφή των ασίστ και των κλεψιμάτων στην ιστορία της EuroLeague, και σε μια αδιάκοπη προσφορά στη «γαλανόλευκη».

Η Εθνική για εκείνον δεν ήταν ποτέ μία συμβατική υποχρέωση. Η σχέση του μαζί της είναι άρρηκτα δεμένη και είναι ίσως το στοιχείο εκείνο που αποκαλύπτει τις περισσότερες πληροφορίες για τον χαρακτήρα του. Από το 2008, όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με την Εθνική Νέων, μέχρι τις μεγάλες διοργανώσεις και τα κρίσιμα καλοκαιρινά παράθυρα, η παρουσία του αποτέλεσε σταθερά για το ελληνικό μπάσκετ.

Στην πορεία έγινε ένας από τους πιο συνεπείς διεθνείς της γενιάς του. Ένας παίκτης που βρέθηκε δίπλα σε διαφορετικές γενιές της Εθνικής και ανέλαβε πολλές φορές την ευθύνη να οργανώσει το παιχνίδι της. Η απουσία του από το EuroBasket του 2025, όταν η Ελλάδα επέστρεψε στα μετάλλια έπειτα από 16 χρόνια κατακτώντας το χάλκινο, είχε τη δική της ιδιαιτερότητα. Ένας άνθρωπος που είχε μάθει να βρίσκεται εκεί όταν η Εθνική τον χρειαζόταν, παρακολούθησε την προσπάθεια από απόσταση, έχοντας προηγουμένως ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό. Όπως και να το πάρεις, ήταν μία αδικία της ζωής αυτή του η απουσία.

Η επιστροφή του στη δράση με τη γαλανόλευκη επιβεβαίωσε ότι η διάθεσή του να προσφέρει παραμένει αναλλοίωτη. Στα δύο παιχνίδια του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία, έδειξε ξανά πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι κι ας πρέπει o Βασίλης Σπανούλης να τον στερηθεί ξανά λόγω τραυματισμού.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον... μαέστρο του

Η απόφαση ενός παίκτη με το βιογραφικό και την εμπειρία του Καλάθη να φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου αποτέλεσε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις του καλοκαιριού. Πάντα προκείπτουν απορίες και δισταγμοί, ειδικά στην Ελλάδα, όμως ο Νικ Καλάθης προτίμησε να δώσει τις απαντήσεις του στο παρκέ, όπως κάνει πάντα.

Η πολύτιμη παρουσία του έχει ήδη ξεχωρίσει. Παίρνει πρωτοβουλίες, είναι ομαδικός, κρατά αήττητο τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα κι έχει καταλυτική συνεισφορά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η εμφάνιση με τον Άρη ήταν μία μετουσίωση των όσων γράφονται και μία υπενθύμιση της επιρροής που μπορεί να έχει ένας τέτοιος παίκτης στη νοοτροπία ενός συλλόγου, γιατί δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά και έξω από αυτές.

Ο Καλάθης είναι εδώ για να μας υπενθυμίζει ποια οφείλει να είναι η παρουσία ενός αυθεντικού πλέι μέικερ και πώς στα 37 του έχει την ίδια δίψα και όρεξη για να επηρεάσει το παιχνίδι κι αυτό είναι ίσως το πιο γοητευτικό στοιχείο της παρουσίας του και της προσωπικότητάς του. Του Νικ Καλάθη, του κορυφαίου δημιουργού της Ευρώπης.