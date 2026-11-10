ΠΑΟΚ: Βροντερό παρών των φιλάθλων του στο Μπότεβγκραντ

ΠΑΟΚ: Βροντερό παρών των φιλάθλων του στο Μπότεβγκραντ

Νίκος Μοσχοβίτης
ΠΑΟΚ: Βροντερό παρών των φιλάθλων του στο Μπότεβγκραντ

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Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι στο πλευρό της ομάδας στον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Μπάλκαν.

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση του EuroCup για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, φιλοξενείται από την Μπάλκαν (10/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δίνουν βροντερό παρών στο Μπότεβγκραντ και στηρίζουν από κοντά την ομάδα σε αυτή την αναμέτρηση. Περισσότεροι από 500 εκδρομείς, έχουν κάνει το γήπεδο... Παλατάκι και δίνουν τον δικό τους «ασπρόμαυρο» παλμό.

Δείτε το βίντεο

     

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