Μπάλκαν - ΠΑΟΚ 56-79: Η βαθμολογία του ομίλου μετά το διπλό στη Βουλγαρία
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Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά τη νίκη στην έδρα της Μπάλκαν.
Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Μπάλκαν. Φιλοξενήθηκε στη Βουλγαρία για την 7η αγωνιστική του EuroCup και πήρε άνετα το διπλό με 79-56, φτάνοντας σε δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση.
Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-2, με την Μπάλκαν να είναι τελευταία, έχοντας πλέον 1-6.
Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ
- Μπαχτσεσεχίρ 5-1
- ΠΑΟΚ 5-2
- Μανρέσα 4-2
- Ουλμ 3-3
- Λιετκαμπέλις 3-3
- Μπόσνα 2-4
- Ρόμα BC 2-4
- Μπάλκαν 1-6
@Photo credits: X // paokbc
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