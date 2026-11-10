Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά τη νίκη στην έδρα της Μπάλκαν.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Μπάλκαν. Φιλοξενήθηκε στη Βουλγαρία για την 7η αγωνιστική του EuroCup και πήρε άνετα το διπλό με 79-56, φτάνοντας σε δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση.

Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-2, με την Μπάλκαν να είναι τελευταία, έχοντας πλέον 1-6.

Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ